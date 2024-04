Dani Turcios reveló detalles del Olimpia y la Selección: “Estoy listo para dirigir en primera”

Genio y figura... El mismo carácter rebelde en busca del triunfo que demostraba en la cacha jugando fútbol, Dani Turcios lo demuestra ahora en el banquillo como técnico de las reservas del Olimpia. Un reclamo defendiendo a sus jugadores que lo acompañaban en el banco de suplentes le costó la expulsión en el juego contra Real Sociedad. “Échame, me voy a las gradas, pero no voy a permitir que que tu cuarto árbitro trate mal a mis jugadores”, decía el joven entrenador. Turcios, exmundialista con Honduras en el Mundial de Sudáfrica 2010, como futbolista participó en los clubes hondureños Olimpia, Motagua, Universidad y Real Sociedad, mientras que en el extranjero actuó en los equipos uruguayos Defensor Sporting, Deportivo Maldonado y Peñarol. Además jugó en el Tecos de México, Comunicaciones de Guatemala y el Atlanta de Estados Unidos.

Tras su retiro del fútbol el año 2013 decidió abrazar la carrera de entrenador, actualmente dirige al Olimpia Reservas y lo mantiene en el liderato pese a caer 2-0 en el último juego contra los tocoeños. “Ser técnico es muy difícil, pero me gusta”, comenta.

Dani, ¿cómo vas en tu nueva faceta como entrenador? Estoy feliz en esta nueva faceta, ya tengo ocho años de estar trabajando en las reservas del Olimpia. Aquí estamos con el equipo tratando de formar una nueva juventud, sangre nueva para el club. Vamos por buen camino. De tu generación son pocos los que han elegido ser técnicos. Habemos varios, queremos tratar de darle una nueva identidad al fútbol de Honduras. Está el caso de Carlos Pavón que no ejerce, pero ya ejerció. El caso de Amado Guevara que ahorita ha vuelto a trabajar en Estados Unidos. Emil Martínez no es de mi generación pero está activo con las reservas del Marathón. A estos exjugadores que mencionaste les ha costado hacer carrera como técnico, ¿no hay apoyo o qué crees que pasa? Esta es una carrera difícil, pero toda la vida andamos con que no hay apoyo, que no hay oportunidades. Carlos Pavón ya dirigió en Marathón y Vida, pero luego se decidió a trabajar como comentarista de televisión y se mantiene ahí. Amado ha vuelto a retomar su carrera como entrenador. Lo de las oportunidades yo soy de los que pienso que uno se las gana con su aprendizaje que tiene, pero tenemos que comenzar de a poco, en eso estamos claros. Después uno agarra impulso con la personalidad que va adquiriendo.

¿Estás disfrutando, sientes tener la pasión y vocación para ser entrenador? Sí, lo estoy disfrutando al máximo. Cuando yo jugaba fútbol siempre lo dije, cuando ya no me sienta cómodo llegando a entrenar me retiro, lo hice. Como entrenador es lo mismo, pero el presente lo disfruto.

¿Es importante que comenzaste de cero? Sin duda, eso es muy importante. Ya son ocho años trabajando aquí en las reservas, hemos logrado muchos campeonatos trabajando como asistente de Cocli Salgado, pero como técnico titular ya logré mi primer campeonato el torneo pasado, entonces eso me está ayudando mucho a crecer también. ¿Cómo van a jugar tus equipos cuando dirijas en primera división? Plasmaremos una idea en la cancha, pero aquí en Honduras no podemos hablar de estilo ni métodos juego porque no contamos con las herramientas suficiente. Vámonos lo más alto posible, por ejemplo Pep Guardiola en sus equipos dice mi estilo de juego es este, pero le ponen mil millones de dólares para invertir en los jugadores que se adaptan a su estilo de juego. Aquí te dan 20 o 24 jugadores y con eso tienes que implementar tu estilo, tu método y toda tu filosofía. Depende en qué equipo estés, porque si vas al Vida no es lo mismo que estés en Olimpia; si vas al Motagua no es lo mismo que estés en UPN o Real Sociedad. Acá ese es el detalle, tienes que acomodarte a las instituciones. ¿Te preocupa que técnicos hondureños como Nahum Espinoza, Héctor Castellón y Primitivo Maradiaga ya no dirigen y que cada vez son más los entrenadores extranjeros que vienen a dirigir? Bueno, pero eso también significa que no estamos haciendo bien las cosas los técnicos hondureños, hay que ser claros y autocríticos. Si hay poco técnico hondureño en la Liga Nacional es que no se están haciendo los méritos suficientes para dirigir. ¿De quién te ves sustituto en el futuro como entrenador? No me veo sustituto de nadie, todos trabajamos para seguir sosteniendo nuestro trabajo, la oportunidad llegará en su momento, me estoy preparando lo máximo posible para que el día que llegue yo pueda tener la capacidad para poder manejarla.

¿En cuánto tiempo te ves dirigiendo al Olimpia de la primera división? En este momento no hay palabras para nombrar el trabajo del profesor Pedro Troglio en el equipo de primera división, es algo espectacular. Estamos satisfechos y felices de que él esté aquí para seguir aprendiendo de él, así que en este momento es ilógico pensar en Olimpia cuando su técnico está haciendo las cosas muy bien en primera división. Se está haciendo un trabajo conjunto, incluso algunos de nuestros jugadores de las reservas tienen la posibilidad de debutar con el profesor Troglio y lo más importante que el equipo de primera división está sumando títulos y récords. En ese sentido en este momento estoy tranquilo y feliz preparando estos jóvenes de las reservas, seguiré aquí hasta que toque una oportunidad verdadera. ¿Y cómo qué equipo de algún técnico extranjero te gustaría que jueguen tus equipos? Yo paso mirando fútbol internacional y copio muchas cosas, lo asimilo y lo incluyo en mi metodología de entrenamiento nada más, lo sumo a mis conocimientos y a la metodología del club. No me enfrasco en un solo método de entrenamiento o de juego. Intento buscar cosas de entrenadores diferentes a nivel mundial. Pep Guardiola tiene su estilo pero Jürgen Klopp tiene otro; José Mlurinho tiene el suyo y Carlo Ancelotti tiene su propio estilo que lo presentó el martes contra el Manchester City y me pareció espectacular. Todo eso mezclado se acondiciona a la realidad nuestra. Tú también tienes un pasado en Motagua como jugador, ¿si se presentara una oportunidad de los azules de dirigir en primera antes que el Olimpia la tomarías? Uno no se puede cerrar las puertas de ningún lado. Para Motagua solo tengo cariño y respeto para la directiva y como institución. En Motagua pasé momentos bonitos, fui feliz, así que uno no puede cerrarse las puertas y dejarse llevar por una mala expresión. Uno está en una posición y en un trabajo en el que si las condiciones son buenas tiene que tomarlas, pero soy profesional y en este momento soy feliz en Olimpia. Yo también me estoy formando como estos jóvenes. ¿Ya te sientes listo para dirigir en primera división? Sí, me siento listo. Sin duda al alguna que dirigiré en algún momento y quizás cometeré un montón de errores, pero de eso hay que seguir aprendiendo. Guardiola reconoció que se había equivocado el año antepasado cuando fue a jugar a Madrid y quedaron eliminados con el City , pero luego corrigió y el año pasado salió campeón de Champions. Lo importante es darle la vuelta y no seguir cometiendo los mismos errores, ese es parte del crecimiento no solo de un entrenador sino de todos los seres humanos. ¿Hoy por hoy a quién consideras el mejor técnico hondureño? Hondureño o dirigiendo en Honduras, no hay ninguna duda que el profesor Pedro Troglio es el mejor por todo lo que ha logrado, está logrando y seguirá logrando en el club Olimpia, no hay alguien que se le acerque.