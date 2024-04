Beckeles arremete contra Reinaldo Rueda y expresa su incomodidad en Olimpia

Duelo ante Olancho FC

Todos los partidos aquí en Olimpia cuando te toque ir de visita siempre es complicado, siempre va a ser estadio lleno, es lo bonito. Creo que la Liga tiene partidos muy interesantes, sabemos que Olancho ha hecho bien las cosas y que tienen un buen equipo, juegan bien con la pelota. Nosotros tenemos que ser inteligentes, Olimpia viene bien, todos queremos lo mismo, esperamos que sea un bonito partido y que Dios nos acompañe en el camino de la victoria.

¿Cuál Olimpia es mejor, este o el del tricampeonato?

La de ahorita, el pasado es pasado, esto es fútbol. A mí me toca entrenar normal, exigirle a mis compañeros, la diferencia de estar en Olimpia es eso: competir y estar preparado cuando te toque. Mientras tanto hay que seguir trabajando, colaborar con los compañeros, la versión de ahorita es la que necesitamos, necesitamos volver a lograr ser campeones, esto es Olimpia, la institución es primero, hay que trabajar de la mejor, acá todos queremos jugar, todos entrenamos para jugar y creo los días más complicados son cuando arman el 11 con Olimpia.

¿Cómo se vive cuando un jugador como usted no se toma mucho en cuenta?

Molesto, incómodo, pero siempre he sido profesional, creo que en la vida tenés que estar preparado para todo, siempre trato de encontrar la razón con las cosas que pasan. Dios sabe porqué pasan estos momentos, sí sé que estoy preparado cuando me toque y si no me toca tomaré mis decisiones cuando tenga que tomarlas. Y hoy por hoy compito con todos, el que toma la decisión es Troglio, es pedo de él, el mío es entrenar, no me puedo meter en su trabajo. ¿Y qué te puedo decir? Mientras el equipo ganar y haya un bonito grupo, no cambia en nada. Yo tengo que trabajar, seguir haciendo las cosas y esperar, demostrar, sino apoyar a todos mis compañeros como lo hemos hecho, es la diferencia en este grupo que está para colaborar, ellos por algo mantienen el nivel.

Honduras está pasando por un mal momento, ¿qué platica con sus compañeros de lo que debe hacer, ya que con su generación hizo cosas importantes?

Son golpes pero que no te noquean, si te das cuenta seguimos de pie, como selección viene lo más importante que es la clasificación al Mundial. Al final lo otro duele, duele porque hay materia prima. Y quien te diga que aquí no hay jugadores te está mintiendo, porque, al final, si te pones a ver el fútbol es de momentos. Al final las decisiones no sean las correctas, puede que te perjudiquen, ahorita Honduras tiene un gran selección. Al final uno tiene que volver, ser humilde, si vas a la selección tenés que disfrutar. Cuando iba a veces no me tocaba jugar, pero compartía, te divertías, luchabas por un puesto, pero estaban los 23 jugadores de Honduras. Al que le toque jugar tiene que sentir tu apoyo y tiene que estar preparado.

Creo que echarle la culpa a una sola persona, a un jugador que puede equivocarse, estás muerto, porque, al final, si vos y yo somos amigos y robamos algo, no vuelvo a caminar con vos. Entonces, en la vida los golpes duros forman hombres. Si no te tocó ir a una Copa Oro y Copa América, tenés que pensar en lo que nos pasó te va a forjar para ir al Mundial. Al final, si te toca poner la balanza, preferís ir al Mundial. Entonces, también todos nosotros fallamos, no es de buscar un solo culpable, se debe unir, siempre he dicho que cuando uno se une y lucha juntos las cosas se logra, también se debe estar concreto con las cosas. Si alguien está y no está funcionando también debe saber decirlo, no es como siempre y venir, no endulzar, uno no debe buscar excusas, se debe trabajar, trabajar, esto es fútbol, soy hondureño, quiero que Honduras vaya al Mundial.

Si me pregunta, estoy seguro que Honduras tiene la capacidad para ir a un Mundial, que hagás los métodos y procesos adecuados, eso no depende de uno, depende de los que están. Acá hay un ejemplo: Olimpia con los mismos jugadores estuvo tres años sin ganar un título, los mismos jugadores, no estoy diciendo que vino Messi, los mismos. ¿Qué pasa? Hay formas de conectarse con los jugadores, cuando te conectas con los jugadores vas a tener el éxito total.

Destaca que trabaja para jugar, pero está incómodo, ¿esto ha abierto el pensamiento para tener minutos en otro equipo?

Hoy por hoy soy feliz aquí, tomo mis decisiones, soy feliz, cuando vengo al entreno vengo alegre, Troglio sabe su incomodidad, a la hora de entrenar siempre estoy ahí y, si tus compañeros te dicen que estás entrenando bien, ¿qué más podes hacer? Bueno, debo seguir en el mismo camino, tengo que aportarle a ellos, estoy feliz, estoy en el mejor equipo de Honduras. Al final tomas decisiones locas o no, pero quiero ser campeón con Olimpia, quiero que mis compañeros disfruten, pero el domingo quiero ganar, contra Marathón y Motagua ganar, no importa si juego o no, yo jugué muchas veces, a ellos les tocó esperar.

Reinaldo Rueda dijo que hay jugadores de equipos y de selección, ¿cómo lo analiza?

Digo las cosas claras y como son. Si vos sos mi jefe y habla de un compañero mío, sé que al siguiente día podes hablar de mí en esa posición. Entonces, desde ahí va mal el proceso, estás ofendiendo al grupo. Honduras perdió ante Costa Rica, no perdieron los 11 que jugaron, perdimos todos, perdió dinero la Selección, nosotros de vernos ahí, ustedes de viajar a EE.UU, son cosas que rodea el fútbol que muchos no nos damos cuenta. Yo digo que pareciera locura, no comparo, pero ¿algunas vez has oído hablar a Troglio de los jugadores de Olimpia? Son cosas que no te estoy diciendo que sea la llave para el éxito o no, pero como persona también creo que si hablas del jugador, que quizá uno lo conoce y sabe que son cosas diferentes, sabés que para que saqués lo mejor de él, él tiene que salir de su zona de confort.