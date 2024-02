Víctima de Dani Alves salió llorando pero sin intención de denunciar: “No me van a creer”

La joven que acusa de violación a Dani Alves salió del baño de la discoteca Sutton llorando “desconsolada” y contando a sus amigas que el futbolista brasileño le había hecho “mucho daño”, pero inicialmente se resistía a denunciarlo mientras repetía: “Solo quiero irme a casa, no me van a creer”.

Según testificó la amiga, cuando la víctima, de 23 años, salió del baño del reservado al que había entrado con Alves, no paraba de llorar “desconsolada” y “muy nerviosa”, por lo que le pidió a ella y a su prima salir de la discoteca mientras insistía en que el futbolista le había hecho “mucho daño”.

La amiga añadió que la denunciante solo quería marcharse a su casa y que le costó “horrores” convencerla de que denunciara: “Solo repetía no me van a creer, no me van a creer”.