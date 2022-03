Damin Ramírez y su historia de superación: trabajó de albañil, recogía basura y dormía en el parque

“Siempre he sido una persona humilde. Mis padres me dieron el estudio y logré graduarme con mucho esfuerzo, él me decía que lo hiciera para después cumplir mis sueños. Yo siempre decía que algún día iba a ser parte de esta liga”, mencionó un Damin Ramírez bastante tímido en el inicio de la entrevista para Grupo OPSA.

“De tanto andar jugando en la colonia, Wilfredo Barahona me vio jugando, me dijo que tenía condiciones y que me iba a conseguir equipo en segunda división. El primer día que llegué a Villanueva estaba Carlos “Chato” Padilla, dije -buenas tardes, vengo de parte del ‘Pistolero’ que me recomendó’- y él respondió -no, yo no conozco a nadie- en son de bromas; fueron dos meses duros de pretemporada en doble horario”, remembró.

“Es difícil porque quedaba largo, había que agarrar muchos buses y no tenía ese respaldo económico. Mis padres me daban el dinero para comer en el recreo y yo lo guardaba para el pasaje e ir a entrenar. Yo caminaba con el dinero cabalito; ya los fines de semana le ayudaba a mi padre como albañil. Mi padre sabe mucho de construcción, así que allí ganaba algo extra”, relató entre signos de nostalgia.

Sobre ese pasaje, solo tiene recuerdos que le marcaron la vida como el hecho de dormir en el parque del municipio de Villanueva mientras esperaba el segundo turno de entrenamiento, según él, ‘Chato’ le terminó fichando por no faltar ningún día, pero nunca se enteró del sacrificio que se hacía.

“Fue difícil porque moverme de San Pedro era complicado por el pasaje. Entrenábamos por la mañana y en la tarde, yo salía a las 5:00 am para estar temprano, despachaban y yo lo que hacía era que me quedaba en el parque. Allí me quedaba descansando porque en la tarde había otro entreno y si me iba ya no podía regresar. No podía fallar porque tenía la ilusión de jugar”, continuó.

Y agregó: “Descansaba de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin almorzar. No tenía dinero, no conocía a nadie, solo estaba yo nada más... mi ropa sudada y por la tarde con la misma ropa, no tenía dónde lavarla, solo le echaba agua. Estuve dos meses así, fue bastante duro. Mis padres me preguntaban si ya me habían pedido los papeles y yo les decía que ya me los darían, cuando “Chato” Padilla ni siquiera sabía mi nombre.

Cuando se quedó fue por perseverancia - “te voy a dejar porque no fallaste ningún día al entreno”- “y de los que estaban en prueba fui el único que me quedé”.

FIGURA DEL LÍDER

Hoy Damin Ramírez vive en una realidad distinta, es titular indiscutible (9 partidos en la primera vuelta) en la zona de gestación de Salomón Nazar y ha marcado tres goles.