CRÓNICA: El día que le atajé un penal a una estrella de la Selección

“No te preocupés por los goles que te metan, lo importante es aprender a levantarte rápido y seguir adelante” , me dice mientras me da una palmada en la espalda.

Continuó Kevin Álvarez , de los Lobos de la UPNFM , quien colocó su disparo al lado derecho, y aunque me lancé, no llegué al balón.

Boniek García , leyenda del fútbol hondureño , me miró fijamente y, sin darme tiempo para pensar, disparó el balón con potencia. No lo puedo detener, pero me siento increíblemente afortunado de estar aquí, con la oportunidad de aprender de uno de los mejores.

Yo, con las manos sudadas de nervios, me pongo en mi lugar. Sé que tengo que concentrarme, que este es el momento para demostrar lo que he aprendido de tanto ver partidos y entrenar en mi barrio.

De repente, me dan instrucciones con calma, como si fueran mis entrenadores personales, y me preparo para lo que viene: un par de lanzamientos desde el punto penal .

El último fue Alenis Vargas, del Sporting Kansas City. Sentí cómo mis nervios volvían a encenderse. No quería irme de acá con los tres penales encajados.

Respiré profundo y decidí quedarme a mitad de la portería, con la esperanza de adivinar su disparo. Él me observó con calma, midiendo cada movimiento. Pateó al centro.

Fue como si el balón viniera hacia mí en cámara lenta. Lo contuve en dos tiempos y lo abracé con fuerza en el suelo, como si ese momento fuera un trofeo. Escuché a lo lejos un “¡Buena, portero!” y no pude evitar sonreír.

Ver a niños de todos los rincones de La Paz, tan emocionados como yo, y saber que estamos viviendo algo único, es una sensación que jamás olvidaré.

Al final del día, con las piernas cansadas pero el corazón lleno de sueños, sé que el camino será largo. Pero también entiendo algo más importante: no importa cuántos goles encaje como portero, ni cuántos entrenamientos me falten, lo único que debo hacer es seguir, como me lo dijo Kevin Álvarez: “Lo más importante es no rendirse”.