Cristiano Ronaldo se disculpa con joven al que le destrozó celular y le hace enorme invitación

Cristiano Ronaldo se ha tenido que disculparse públicamente luego que este sábado dañó el teléfono móvil de un aficionado tras la derrota del Manchester United de 1-0 ante Everton por la Premier League.

En el momento que se iban al vestuario, uno de los aficionados sacó su teléfono celular para grabar a CR7 y el jugador portugués para sorpresas de muchos terminó destrozando el móvil.

Ante esta acción, Cristiano Ronaldo dio la cara y en sus redes sociales dio la versión de los hechos.

“Nunca es fácil lidiar con emociones en momentos difíciles como el que nos estamos enfrentando. Sin embargo, siempre hay que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el hermoso juego”, comenzó diciendo.

CR7 añadió que recompensará al chico al que le dañó el teléfono celular: “Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como señal de juego limpio y deportividad”, indicó.

Según Sky Sports, Manchester United abrió una investigación para Cristiano Ronaldo para aclarar lo sucedido.