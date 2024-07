Cristiano Ronaldo habla de su penal fallado y manda un aviso en la Eurocopa 2024

CR7 analizó la montaña rusa de emociones que vivió durante el encuentro ante Eslovenia . “Tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol. Son momentos inexplicables. Tuve la oportunidad de poner por delante a la selección y no lo conseguí. Oblak hizo una buena parada. Tengo que revisar el penalti, no sé si tiré bien o mal, durante el año no fallé ni una vez y en el momento que más lo necesitaba, Oblak paró”, dijo.

“He fallado el penalti, pero quería ser el primero en marcar, porque hay que asumir la responsabilidad. Nunca he tenido miedo de afrontar las cosas habituales”.

Avisó que es su última Euro: “Sin duda es mi última Eurocopa. Pero no me conmueve eso, me conmueve todo lo que conlleva el fútbol. El entusiasmo que tengo por el juego, la emoción de ver a mis seguidores, a mi familia, el cariño que me tiene la gente. No es porque deje el fútbol, porque si lo hago, ¿qué me queda por hacer o ganar más? No se va a reducir a un punto más o un punto menos. Hacer feliz a la gente es lo que más me motiva”.