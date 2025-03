Cristian Cálix rompe el silencio: momento duro y salida de Real España

La Ceiba, Honduras.

“En Real España no estaba mal de nivel, solo me faltó oportunidad y en eso se dio esta opción de venir a préstamo a un equipo con jugadores de experiencia”, recalcó.

“Uno siempre quiere crecer futbolísticamente, pero las lesiones me han cortado la continuidad, es algo difícil, pero son cosas que pasan. Es complicado porque a veces estás en un buen momento y luego recaes, es algo mental que te afecta en lo emocional. Yo vengo en los últimos tres años o cuatro años luchando y no es fácil”, se sinceró Cristian Cálix en entrevista para Diario La Prensa.

“Un jugador tiene que estar en un 90 a 85% bien. Lo mental es fundamental para nosotros. Kevin recién salió de una lesión, es una decisión que no es fácil, pero es clave las personas que tenemos a nuestro alrededor”, señaló.

Y agregó: “Mi paso por Real España no fue malo, mientras tuve la oportunidad demostré ser un jugador importante aprovechando los minutos, pero es normal que el entrenador tenga otros gustos, yo lo entiendo y por eso busqué salir”.

Cálix, detalló que para manterse en pie, busca ayuda psicológica, además de tener a una pareja alentadora. “En mi caso tengo a mi novia (stephany) que siempre me está apoyando, pero es difícil cuando he estado recayendo en lesiones; he estado trabajando también con una psicóloga”, puntualizó.

Lo cierto, es que como futbolistas pasan momentos duros que no se reflejan en la cancha, como cuando pensó en retirarse porque su padre batallaba con una grave enfermedad.

“No te voy a mentir, he pasado momentos complicados; muchas veces se te cruzan cosas negativas por la cabeza, pero me pongo a pensar lo que me costó llegar a Primera División, para tirar la toalla tendría que pensarlo una semana sin poder dormir”, se sinceró.