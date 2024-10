Courtois responde a Simeone por sus duras críticas y le deja un mensaje contundente

Madrid, España.

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, rompió su silencio tras los incidentes que sufrió en el derbi del Metropolitano con el lanzamiento de mecheros y objetos desde el fondo sur sumados a cánticos de odio que provocaron que se detuviera el partido, y admitió la rivalidad pero sin cabida a la violencia. Courtois comentó que respeta la opinión del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, sobre los incidentes ocurridos en el Metropolitano pero “no comparte” la idea de los que es “una provocación”, aunque reconoció que le gustan los “ambientes calientes” que se generan en los derbis siempre que impere en ellos el “respeto”. “Lo importante es que no puede haber violencia. En Bélgica he vivido muchas situaciones así, hay más cultura todavía de eso con los que animan a su equipo. Si hay rivalidad no tengo ningún problema, así son los derbis y los partido calientes, ese ambiente me gusta, me da más adrenalina con cánticos pero siempre desde el respeto. No puede haber violencia”, pidió.

“A veces hay un poco de juego entre un jugador y un aficionado, es normal, no tengo problema en que me canten, si no hay violencia no hay problema, pero hay que eliminar a aquellos que quieren hacer daño”, añadió el portero en la rueda de prensa previa al partido de Champions que enfrenta este martes al equipo blanco y el Dortmund Dortmund en el Bernabéu. Courtois se refirió a las palabras de Diego Simeone, que habló de provocación del portero madridista con su comportamiento ante algunos aficionados del Atlético de Madrid en el derbi.

“Respeto la opinión de Simeone, pero no la comparto, tenemos una idea diferente de lo que es una provocación”, respondió cuando fue preguntado por la frase de Simeone. “Son las instituciones y organismos los que tienen que decidir y ya lo han hecho. No tengo que comentar nada yo de eso”.

“No estamos tan mal como pintáis”

Thibaut Courtois defendió que su equipo no está “tan mal” como se opina en los medios de comunicación y pidió tiempo para “buscar nuevos automatismos” que mejoren el juego tras los cambios en la plantilla y en el sistema de Carlo Ancelotti con la llegada de Kylian Mbappé. “Hay un cambio de algunos jugadores que ya no están y han venido nuevos, cuesta adaptarse y buscar nuevos automatismos. No es algo que se consigue en dos meses, nos hacen falta partidos y entrenamientos”, defendió en rueda de prensa, convencido de que el Real Madrid crecerá. “Va a ir a mejor, no estamos tan mal como pintáis. A veces nos falta claridad en los pases o faltan ideas, pero lo hablamos y entrenando intentamos mejorarlo”, añadió. Además, Courtois defendió que en la plantilla madridista ni falta motivación ni hay excesos de confianza según el rival mirando el calendario cargado, o reservándose para partidos grandes como los que encaran esta semana ante Borussia Dortmund en la Champions League y Barcelona en LaLiga.