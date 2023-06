Jaime Lozano: Lo que dijo de Honduras pese a la goleada de México

No sé si el DT tenga que ser mexicano pero lo que más he recibido es cariño de la gente, están orgullosos. No sé si tiene que ser mexicano y si no lo es tiene que entender cómo somos. Yo me siento en la posición de poder entender a los jugadores y tener empatía.

¿Le hace falta al jugador mexicano que confíen en él?

Yo creo que es importante como latinos que confíen en uno, la calidad está ahí pero nos tienen que dar argumentos, no sé cómo va a acabar esta Copa Oro, no tengo la certeza de saberlo pero queremos ir paso a paso, no estoy pensando en el 2026, vamos paso a paso y ahora enfocarnos en Haití y elegir el mejor 11, porque en una selección todos son buenos jugadores pero me toca elegir un 11.

El gol tempranero que reconcilió a la gente:

Lo teníamos claro. Cuando el jugador tienen claros los objetivos es más fácil. Hablamos que íbamos a tener opciones y les dije que la primera había que meterla y así se dio. Creo mucho de enfocar al jugador en lo más importante y hoy nos dio resultado. No estamos solos, estamos bien acompañados por la afición. Hace cinco días era un aficionado más y mucha gente viajó kilómetros para apoyarnos y ellos quieren que uno los represente dignamente.

Trabajar la mente de los jugadores:

No es porque sea el futbolista mexicano. Si tengo un peso para invertir en mi carrera y le tengo que decir a cualquier ser humano, es esto. Tenemos un departamento bueno de selecciones y el área de psicología nos está ayudando mucho, es importante que se sientan llenos y tranquilos para rindan al alto nivel.

¿Cómo calmar el triunfalismo tras el resultado?

Afortunadamente no crecí con las redes sociales y no sé utilizarlas y no somos imbatibles y cuando perdemos tampoco somos malos y no todo en la vida depende de uno sino que en cada proyecto dejar la vida. Me siento agradecido porque les dimos esta alegría a la gente porque había sido golpeados muchos de ellos, es un buen inicio pero trato de ser ecuánime y sé que no siempre estarás arriba. Si predico con el ejemplo y vemos las cosas que aún se pueden hacer mejor podremos seguir enfocados.

El trabajo de la delantera:

Nuestra idea de juego es muy protagonista y nos ayuda no solo haciendo goles, opciones les queremos generar porque son los que más claras la tienen. Al delantero le queremos generar opciones porque ellos viven de eso, los delanteros contribuyeron cuando no tenían el balón.

¿Se imaginó una Honduras sin ideas?

Cuando perdíamos el balón los sentía muy peligroso a Honduras pero tienen buenos jugadores en ataque. Hoy no hicieron un mal partido, sino que nosotros tuvimos contundencia. Salimos a enfrentar al mejor Honduras, ya si es o no, eso lo determinará el partido.

La mayor goleada de México ante Honduras en Copa Oro:

Es muy difícil. Es la parte más complicada, si cuando uno cree que conoce el entorno opina y no acierta. No es fácil. Más o menos los tiempos de trabajo van siendo los mismos, yo soy fiel creyente de los procesos. No creo que todo mejoró en México, no que todo haya sido un desastre atrás. Creo que hay que saber elegir a la gente y apoyar un proyecto.

¿Honduras fue competitiva?

Creo que hicimos muchas cosas más y no que Honduras haya hecho todo mal. No por hacer un gol rápido estuve tranquilo. Uno quiere que el equipo domine y que vaya al frente, no creo que Honduras haya sido un desastre, cuando las cosas no salen no hay que venirse al sueño. Hay que creer que todo puede pasar, aún tienen dos partidos más.

¿Qué tanta credibilidad tiene el técnico en lo grupal cuando el jugador lo escucha?

Siempre que hable aquí y cuando hablo de fútbol, sé que no tengo la verdad absoluta. No solamente pasa por hablar bien porque si no va acompañado de acciones y de un entrenador que te hable, el vuelo durará poco. Por eso hay pocos técnicos fuera de serie, yo me rodeo de mi cuerpo técnico. Siempre hay que creer y no pensar que todo lo sé, para eso el técnico tiene que prepararse mucho, porque el reto y la exigencia es mucha más. Lo que dependa de mi, eso lo vamos a hacer a tope.