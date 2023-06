Héctor Vargas señala a los reprobados de Honduras: “Diego no entendió”

El entrenador argentino Héctor Vargas no se anduvo por las ramas para señalar dónde falló la Selección de Honduras en su caída por 4-0 ante México en Copa Oro 2023.

El experto de DIEZ TV analizó los factores claves que condicionaron un terrible noche hondureña en el NRG Stadium en el debut del torneo de Concacaf.

“En la planificación del partido, Honduras no se encontró el partido. No podes jugar con el mismo plantel que te demostró una mala cara ante Venezuela y esperar que te vaya bien. Como dice el dicho, ‘tonto y soberbio quien espera le vaya diferente’”, empezó Vargas en su análisis.

“Con otros futbolistas se hubiese sostenido mejor el resultado y hubiese cargado toda la presión a México, la cual descargaron al primer minuto y la trasladaron a nosotros. Diego no entendió el mensaje y puso el mismo equipo que contraVenezuela”, puntualizó el histórico DT argentino.

Héctor Vargas considera que era más óptimo colocar a Bryan Acosta, un jugador de marca, en la posición de Jorge Álvarez, cuya presentación no le dio satisfacción.

“La función de la posición de Jorge Álvarez, más de generar con el balón, es marcaje, y más contra un equipo mexicano. En el primer gol, Álvarez estaba a un metro, y en el tercero viene caminando. Tal vez Jorge podía jugar detrás del delantero. Como decía Maradona, “cuando juego contra los alemanes también tengo que marcar, y contra otras selecciones no marco a nadie y trato de generar”. En mi casa, Álvarez en esa posición no me ha gustado para nada”, disparó.

Y agregó: “Me gustó Alex López, intentando buscar en ataque. Benguché, perdido, buscando faltas que no existían. Fue el caso también de José Mario Pinto, que jugó más por el centro del campo y no generó ocasiones de peligro, mientras que en la Liga Nacional genera ocasiones cerca del área rival. Ya jugar con tres jugadores con rendimiento bastante limitado sin ninguna duda que se va a sentir y por eso el resultado abultado”.

“El resultado golpea más en la credibilidad y confianza de los jugadores, esperemos la pueda recuperar. Ya se pensaba perder con México, no así contra Qatar y Haití. Fue una noche triste. Esperamos ganar el jueves para seguir con vida”, cerró Héctor Vargas, analista de DIEZ TV.