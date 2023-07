Diego habla de la titularidad de Menjívar y del gol errado por Bengtson

“Siempre hay detalles para mejorar, rescato lo que hicimos ante Qatar, este es un equipo en formación y nunca dejamos de creer. Si convencimos o no eso se lo dejamos a los demás”.

“Alberth Elis sufrió un golpe en la caída, todavía no he hablado con el doctor”

“Mejoramos mucho, sí me gustó al final con los laterales profundos y con la línea de dos buscando la amplitud, generamos fútbol pero nos falta definición y esperamos mejorar en esa parte y espera hacer un mejor juego contra Haití”.

“No me gustó la forma como nos marcaron ese gol y quedó el más alto. El recorrido no fue el más claro y dejamos tirar el centro, pero tengo que ver la repetición. Cometimos muchos menos errores que en otros partidos”.

Lo que no le gustó del partido:

“Es positivo, le mandamos la pelota y tuvieron eficacia, nosotros generamos más y nos costó meterla al final pero me quedo con el compromiso porque no dejamos de pelear hasta el último minuto. Apelo a esa valentía que mostró el grupo hoy, hoy lo más rescatable fue eso”.

¿Hay demasiadas exigencias de prensa y directivos?

“Comparto en todo, por ahí menos lo del talento pasa qué hay tenis de infraestructura y temas de fondo. Hay exigencias que están fuera de la realidad .”

Titularidad de Menjívar y valoración del juego de Bengtson:

“El cambio de Menjívar por Buba ya lo teníamos programado, hoy le tocó a él. Bengtson tuvo una clarísima que no la metió, la picó y era cabecear directo, si la hubiera metido no me estuvieras preguntando por él”.

Cuanta tranquilidad le da al cuerpo técnico el empate:

“Tuvimos poco tiempo para prepara el partido? Fue corto por el viaje y solo tuvimos dos entrenamientos para preparar este juego. Rescató la actitud y nunca dejamos de creer y tratar de empatar el partido y teníamos muchas deficiencias y muchas cosas por mejorar”