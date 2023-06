Honduras-Barbados: Promotor del amistoso le responde a Fenafuth

Junio se mostró muy sorprendido por la manera en la que se tuvo que enterar de la determinación que habían tomado las autoridades del balompié hondureño.

“Esta mañana me di cuenta que la federación de honduras me cancelo el partido porque la cancha no era la adecuada, pero nosotros le decimos al publico de New Orleans de Honduras que nosotros cumplimos con todo lo del contrato. Gerardo Ramos vino hace 17 días a inspeccionarlo y dio luz verde para hacer el partido”, dijo a Mi Pasión Hn.

Además, el promotor del encuentro explicó que el partido pudo desarrollarse en otro estadio, pero las mismas autoridades de Fenafuth se decantaron en el Olympia.

“El estadio de Baton Rouge era la segunda opción, la primera era una cancha sintética, pero dijeron que no, entonces vinieron a hacer una inspección porque les explique muchas cosas del estadio y Gerardo Ramos vino y dijo que todo estaba bien, hablo con sus jefes en la Federación y al siguiente día recibí el contrato de José Ernesto Mejía, no hay excusa que Honduras no sabía que el estadio no era uno de 30 mil personas o de MLS, ellos sabían las condiciones del estadio”.

Ángel Junio no entiende las contradicciones por parte de la Federación, luego que aseguraron que el estadio estaba en buenas condiciones y luego que no.

“El viernes le preguntan a Gerardo Ramos y el dice que está adecuado para jugar, dijo que tenia su defecto, pero que no es que no se podía jugar, tenemos que llegar a un acuerdo para ver como nos dan un partido, pero nosotros ya dijimos que, si no nos dan un partido FIFA, no lo vamos aceptar”.