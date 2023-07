Alberth Elis revela a qué futbolista ve como su sustituto ante Haití

Elis considera que Honduras si puede pasar de ronda contra Haití y disputar los cuartos de final de la competición de Concacaf.

CONFERENCIA DE ALBERTH ELIS

¿Cómo se siente?

“Muy feliz de poder de estar de regreso y poder apoyar a los compañeros en el partido de mañana contra Haití”.

¿Qué tal la operación?

“Un poco dolorosa, pero ya recuperandonos”.

Tu primer gol en Copa Oro, pero te lesionas...

“Cuando me levanto y veo la mano lo primero que se me vino a la mente fue, no juego el próximo partio. Claro, tenía muchas ganas de estar contra Haití, pero no se pudo. Sé que mis compañeros van a dar el máximo y primeramente vamos a estar en la siguiente ronda”.