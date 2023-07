DT de Haití manda un mensaje a Alberth Elis y avisa a Honduras

"Haití empezó como cenicienta, pero bueno, nosotros teníamos la esperanza de hacer una buena Copa Oro, el equipo está rindiendo, más allá del resultado negativo contra México creo que el equipo dio una muy buena imagen de trabajo, de sacrificio, de personalidad, estuvimos cerca de hecho, nosotros fuimos a ganar sin duda, pero no pudo ser. Estamos muy motivados para la final de mañana", agregó el entrenador de Haití .

Calderón dejó claro que a pesar de que un empate les puede dar el pase a cuartos de final de la Copa Oro, ellos irán por los tres puntos ante Honduras.

"El plan es ir por el partido, intentar ganar, ser agresivos, ambiciosos, respetuosos y sobre todo ganadores. Hemos tratado de formar un equipo competitivo, una familia entre nosotros, llevamos trabajando poco tiempo. Estamos todos contentos y con muchas ganas de jugar la final que nos espera mañana", dijo.

"Haití es un país poco conocido, pero hay buenos futbolistas, hay muchos jugadores compitiendo a muy buen nivel en Europa, en América y en diferentes países, y eso hace que al final el equipo siempre sea competitivo. Creo que hay potencial", comentó sobre el nivel de sus jugadores.

Por último, dijo que el partido ante Honduras será muy complicado y que para nada son favoritos.

"No vamos con esa mentalidad que va a ser un partido fácil, no somos favoritos, aunque Honduras no haya tenido los mejores resultados ni los mejores registros en cuanto a goles es un equipo muy difícil, también por una cosa, que es que tienen necesidad, ellos ganando también tienen opciones de clasificar y eso es un motor de motivación y tenemos que estar al cien si queremos ganar", concluyó.

¿Quién es Calderón?

Gabriel Calderón Pellegrino, el actual técnico de Haití, es un auténtico trotamundos que comenzó a dirigir a los 22 años de edad.

Nació en Sevilla, España, hace 36 años, y es hijo del exfutbolista y entrenador argentino, Gabriel Calderón. Obtuvo su licencia de entrenador UEFA y una carrera universitaria en deporte.

Gabriel Calderón Pellegrino inició dirigiendo en las categorías inferiores del Getafe, donde se formó, y después comenzó a realizar diferentes roles en varios equipos: como segundo entrenador, como analista de futbol, entre otros puestos, hasta llegar a convertirse en primer entrenador en el Málaga, hace apenas tres años.