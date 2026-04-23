Copa Libertadores 2026: Boca Juniors visita el Mineirão y Flamengo busca afianzarse en el liderato

Los mejores equipos de Sudamérica se preparan una vez más para la acción continental con el regreso de la Copa Libertadores para su tercera jornada. Varios clubes buscarán mantener su buen momento en este arranque de temporada, mientras que otros intentarán levantar cabeza tras algunas presentaciones decepcionantes.

La afición de todo el continente estará muy pendiente de sus equipos y de los resultados en otras canchas. Quienes busquen hacer sus pronósticos para los próximos choques pueden consultar las mejores casas de apuestas en Bolavip.

Sin embargo, esta tiene el potencial de ser una semana decisiva para múltiples escuadras en la competición. Un triunfo devolvería a ciertos clubes a la pelea por la clasificación a la fase eliminatoria, pero una derrota podría sepultar definitivamente las esperanzas de éxito para otros.

Grupo A: Flamengo vs. Estudiantes

En la cima del Grupo A, hay muy poco que separe a Flamengo de Estudiantes. Si bien el conjunto Rubro-Negro ha tenido un arranque perfecto en el certamen, sus rivales de turno les pisan los talones con cuatro unidades de cara a la jornada tres.

Por lo tanto, el choque del 29 de abril podría darle a cualquiera de los dos bandos una ventaja fundamental para el resto de la fase de grupos. Una victoria de Estudiantes los colocaría en la primera plaza y les daría el orgullo deportivo antes del partido de vuelta el 20 de mayo. Si Flamengo suma los tres puntos y prolonga su racha invicta en el torneo, será difícil imaginar a otro equipo que no sea el de Leonardo Jardim terminando como líder del Grupo A.

Grupo D: Cruzeiro vs. Boca Juniors

El "Grupo de la Muerte" nos ha dejado una sorpresa. La caída del Cruzeiro ante Universidad Católica los relegó al tercer puesto de la tabla; y aunque los bicampeones del torneo aún se sienten optimistas sobre sus posibilidades de clasificar, tienen un partido crucial frente a Boca Juniors a la vuelta de la esquina.

Los argentinos marchan invictos en la competición y llegan como favoritos a este duelo contra Cruzeiro. Si los dirigidos por Artur Jorge tropiezan y Universidad Católica doblega al Barcelona SC, las alarmas podrían empezar a sonar con fuerza en el Mineirão.

Grupo E: Corinthians vs. Peñarol

Peñarol llegó a esta Libertadores 2026 ostentando un invicto como local en el torneo que databa desde el 2017. Pero esa racha fue cortada de tajo por Platense en su última presentación, un resultado que ahora deja a los uruguayos en una posición bastante comprometida.

Ahora, deberán visitar el Neo Química Arena para medirse ante el líder del Grupo E, Corinthians. Una derrota de Peñarol en Brasil y un triunfo de Platense sobre Santa Fe los dejaría a cinco puntos del segundo lugar, poniéndoles el panorama muy cuesta arriba para la segunda mitad de la fase de grupos.

Grupo H: UCV vs. Rosario Central

Todo apunta a que la tercera jornada en el Grupo H nos dará un claro indicio de quiénes avanzarán a la siguiente ronda. Independiente del Valle se enfrenta al colista, Libertad, en un partido que están obligados a ganar, pero el duelo entre UCV y Rosario Central bien podría darle a uno de los dos la ventaja definitiva en la carrera por la clasificación.

Actualmente ubicados en la segunda y tercera posición, apenas un punto separa a ambas escuadras. Un triunfo de Rosario les permitiría depender de sí mismos, pero si el cuadro venezolano saca la victoria, saltarán al segundo puesto y tendrán todo a su favor de cara a la cuarta jornada.