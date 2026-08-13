Copa Centroamericana: Ganan y presionan al Olimpia; hay un eliminado

Ciudad de Panamá, Panamá.

Con los tres puntos, Alianza consiguió mantenerse con vida en la pelea por la clasificación y llegará con renovadas aspiraciones a la recta final de la fase de grupos . UMECIT , por su parte, quedó eliminado de la competición tras no poder sumar en este compromiso.

Alianza FC de Panamá consiguió este jueves una ajustada victoria por 1-0 sobre UMECIT FC , en un resultado que sacude el panorama del Grupo C de la Copa Centroamericana de Clubes de Concacaf y mete presión al Olimpia. Ambos equipos son rivales directos del conjunto merengue en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, por lo que el triunfo del cuadro canalero aumenta la exigencia para los dirigidos por el conjunto olimpista.

El resultado deja al Olimpia ante la necesidad de no descuidarse en sus próximos partidos, ya que sus rivales comienzan a presionar en la lucha por los boletos a la siguiente ronda.

El partido tuvo un arranque intenso en el mediocampo, con acciones de ambos equipos, aunque ninguno logró hacerse con el control claro de la pelota. Alianza intentó imponer condiciones desde los primeros minutos, mientras UMECIT buscó mantener el orden y aprovechar los espacios para generar peligro.

La primera ocasión clara llegó al minuto 27 para el Alianza, cuando Anthony Stewart recibió el balón y sacó un remate que terminó marchándose desviado de la portería defendida por Luis Lazo.

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Tres minutos después llegó el único gol del encuentro. Reyniel Perdomo filtró un pase en profundidad para Alvin Mendoza, quien apareció con espacio y, con un potente remate de pierna derecha, venció al arquero de UMECIT para colocar el 1-0 en el marcador.

Para el segundo tiempo, la tónica del encuentro se mantuvo. Alianza apostó por el juego directo y trató de aprovechar cada espacio para sentenciar el partido, mientras UMECIT resistía y buscaba generar peligro mediante rápidos contragolpes.

UMECIT tuvo la última gran oportunidad del encuentro al minuto 86. Erick Rodríguez remató con dirección a portería, pero el guardameta aliancista Jean Ambuila respondió con una buena intervención para evitar el empate y preservar el 1-0 hasta el pitazo final.

Con este triunfo, Alianza suma puntos importantes y mantiene vivas sus aspiraciones de clasificación, además de poner presión sobre el Olimpia en la definición del Grupo C.

El conjunto de Panamá tendrá la próxima semana un duelo clave ante el cuadro hondureño, compromiso que podría resultar determinante para conocer qué equipos avanzarán a la siguiente fase.