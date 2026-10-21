Olimpia cae ante Cartaginés, pero sigue vivo en la Copa Centroamericana

San José, Costa Rica.

Un gol del mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández bastó al Cartaginés para imponerse este miércoles por 1-0 sobre el Olimpia en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto hondureño tuvo que remar contra corriente después de la expulsión de su goleador Yustin Arboleda, pero consiguió resistir los constantes ataques de los costarricenses y mantuvo sus opciones de clasificación de cara al partido de vuelta en Tegucigalpa. Los brumosos comenzaron el encuentro con mucha intensidad y rápidamente generaron peligro sobre la portería defendida por Edrick Menjívar. Al minuto 8, Joaquín Hernández probó con un disparo dentro del área que se desvió en Emanuel Hernández y pasó muy cerca del arco merengue. Un minuto después, José Quirós soltó un potente remate desde fuera del área que rozó el poste y encendió las alarmas en el conjunto dirigido por Eduardo Espinel.

La insistencia del equipo local encontró recompensa al minuto 15, cuando Alonso Hernández aprovechó un espacio dentro del área para sacar un disparo que superó la resistencia de Menjívar y terminó en el fondo de las redes. Con el 1-0 a su favor, Cartaginés mantuvo el control y estuvo cerca de ampliar la ventaja al 21, pero el guardameta olimpista respondió con una gran intervención ante otro remate de Hernández. En el rebote, Claudio Montero intentó nuevamente y Félix García apareció con una barrida providencial sobre la línea de gol para evitar el segundo tanto. Dos minutos después, Gian Mauro Morera probó desde media distancia y su disparo se desvió peligrosamente en Benguché, mientras que la respuesta de Olimpia llegó al 27 con una incursión de Imanol Enríquez que no pudo culminar con precisión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La situación se complicó para los albos en la recta final de la primera parte. Al minuto 39, Yustin Arboleda protagonizó una acción polémica con un futbolista del conjunto costarricense, lo que generó reclamos y tensión sobre el terreno de juego. El árbitro Bryan López acudió al VAR al 41 para revisar lo sucedido y, tras observar las imágenes, decidió mostrarle tarjeta roja directa al delantero colombiano al minuto 42, dejando al León con diez jugadores y una desventaja que parecía todavía más difícil de remontar.

SEGUNDO TIEMPO

En el complemento, Olimpia tuvo que reorganizarse y priorizar el trabajo defensivo para evitar que Cartaginés ampliara la diferencia. Los locales salieron decididos a sentenciar el compromiso, pero se encontraron con una zaga hondureña que resistió los embates. Al minuto 47, Félix García bloqueó un remate peligroso de Montero, mientras que al 58 Edrick Menjívar controló en dos tiempos un potente derechazo de José de Jesús González. El arquero merengue volvió a ser determinante al 63, cuando achicó de gran manera ante un disparo de Manuel Morán y sostuvo la mínima diferencia en el marcador. Pese a jugar en inferioridad numérica, el equipo de Eduardo Espinel no renunció por completo al ataque y buscó una oportunidad para llevarse un resultado más favorable. La ocasión más clara llegó al minuto 82, cuando Félix García se incorporó al frente, ingresó al área rival y tuvo la posibilidad de igualar el encuentro, pero su remate no encontró la dirección necesaria para vencer al guardameta del Cartaginés. Los costarricenses mantuvieron la presión hasta el cierre, aunque no consiguieron capitalizar su superioridad numérica para ampliar la ventaja. Finalmente, el conjunto brumoso se quedó con el triunfo por 1-0 y tomó la delantera en la semifinal, pero dejó con vida a un Olimpia que mostró carácter para soportar buena parte del partido con diez futbolistas. La serie se definirá en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde los albos buscarán remontar ante su afición y conseguir el boleto a la gran final de la Copa Centroamericana.

FICHA TÉCNICA:

1. Cartaginés: Kevin Briceño, José Quirós (Diego González, m.58), Luis Olivas, Diego Mesén, Carlos Barahona (Johan Cortés, m.72); Luis Flores, Gian Mauro Morera (Douglas López, m72), Claudio Montero (Juan Gaete, m.58); Manuel Morán, Joaquín Alonso Hernández y José de Jesús González (Geancarlo Castro, m.80). Entrenador: Amarini Villatoro.