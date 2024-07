Copa América: Panamá hace historia clasificando a cuartos y EUA dice adiós

Un gol en el minuto 68 de Mathías Olivera, que empujó el balón a la red en un rebote tras un cabezazo de Ronald Araújo, decidió el triunfo de los 15 veces campeones del torneo frente a 55.000 espectadores en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City (Missouri), que no pudieron tener a su seleccionador Marcelo Bielsa en el banquillo por sanción, con el asistente Pablo Quiroga en su lugar.

Uruguay por su parte venció 1-0 a Estados Unidos para avanzar a cuartos de final en la Copa América como líder del Grupo C y condenar a Christian Pulisic y compañía a una prematura eliminación en primera ronda.

Los centroamericanos, enfrentarán al primero del Grupo D en los cuartos, el sábado en Glendale (Arizona), mientras que Uruguay, en su condición de primero del C con puntaje ideal, chocará con el segundo del D ese mismo día en Las Vegas.

Los uruguayos clasificaron como primeros del Grupo C de la Copa América 2024 y en el caso de los panameños segundos. Por su parte la anfitriona EUA le dice adiós a la competencia.

FINAL: EUA cae 1-0 ante Uruguay y le dice adiós a la Copa América.

--------

Se añaden seis minutos en el EUA vs Uruguay.

---------

FINALIZÓ: Panamá vence 3-1 a Bolivia y logra histórica clasificación a cuartos de Copa América.

--------------------

Minuto 90¡Goooooooool de Panamá!César Yanis anota el 3-1 ante Bolivia y están avanzando en cuartos de Copa América

------------------------------

Minuto 79 ¡Gooooooooooool de Panamá! Guerrero anota el 2-1 ante Bolivia y están avanzado a cuartos de Copa América.

-------

¡Goooool de Uruguay! Olivera anota el 1-0 ante Estados Unidos y es buena noticia para Panamá.

---------------

Minuto 68 ¡Goooooooooooool de Bolivia! Bruno Miranda anota el 1-1 ante Panamá y malas noticias para los panameños.

----------

Minuto 50 ¡Uff! Cabezo de Viñas y el balón pasa rozando el palo. Cerca el gol de Uruguay.

--------------------------

En estos momentos están clasificando Uruguay y Panamá a cuartos de final de Copa América, EUA está diciendo adiós.

---------

Inicia el segundo tiempo del Estados Unidos vs Uruguay.

-----

Inicia el segundo tiempo del Panamá vs Bolivia.

------------

Fin del primer tiempo: Estados Unidos empata 0-0 ante Uruguay y está quedando eliminada de la Copa América 2024.

--------

Fin del primer tiempo: Panamá vence 1-0 a Bolivia y está clasificando a cuartos de final de la Copa América.

--------------

Llegamos a los 40 minutos en ambos juegos.

------

Minuto 38 Remate de Darwin Nuñez y el balón se marcha a un costado del arco.

---------

Uruguay y Panamá están clasificando a cuartos de final de Copa América. Estados Unidos está siendo eliminada.

--------------------

Minuto 22 ¡Goooooooooool de Panamá! José Fajardo anota un golazo y es el 1-0 ante Bolivia. Los panameños están clasificando a cuartos de Copa América.

-----------

15 minutos del primer tiempo: Estados Unidos y Uruguay empatan 0-0, mismo 0-0 está el Panamá vs Bolivia.

----------

Minuto 13 Centro de Pulisic y el portero de Uruguay se queda con el balón.

-------------

¡Comenzaron los juegos! Ya se juega el EUA vs Uruguay y Panamá vs Bolivia en un desenlace cardíaco por el Grupo C de la Copa América 2024.

El 11 de Uruguay: Rochet; Nández, R. Araujo, Olivera, Viña; Ugarte, Valverde, Nico de la Cruz; Pellistri, Maxi Araujo y Darwin Núñez.

-----------------

Así sale EUA ante Uruguay: Turner; Scally, Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; McKennie, Yunus Musah, Gio Reyna, Tyler Adams; Pulisic y Folarin Balogun.

------------

El 11 titular de Panamá: Mosquera; Murillo, Fariña, Córdoba, Harvey, Davis; Martinez, Welch, Blackman, Bárcenas; Fajardo.

------------------------------

El 11 de Bolivia ante Panamá: Viscarra; Sagredo, Rocha, Haquin, Cuéllar, Suárez; Céspedes, Villamil, Roca; Terceros, Algarañaz.

----------------

Estados Unidos vs Uruguay y Panamá vs Bolivia, son los duelos que cierran el grupo C de la Copa América 2024.

------------------

Buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del desenlace final del Grupo C de la Copa América 2024.

-----------------

Pero un empate le alcanza a Uruguay para asegurar el liderato de la serie y hasta una derrota le podría garantizar el pase a la fase eliminatoria debido a su buen saldo de goles +7, el mejor hasta ahora del certamen continental.

Uruguay, un equipo vertiginoso con el sello del DT Marcelo Bielsa, basa su poder de fuego en el gran momento del goleador Darwin Núñez, que ha anotado diez tantos en los últimos siete partidos con la Celeste.

En cambio, los panameños imploran por un lunes milagroso porque tienen un saldo de -1, mientras la diferencia de los norteamericanos es +1.