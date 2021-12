El sorteo de los repechajes intercontinentales de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se llevó a cabo el 26 de noviembre. Los emparejamientos son los siguientes: AFC vs Conmebol y Concacaf vs OFC.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS:

Jueves, 27 de enero de 2022

(6:30 PM) Estados Unidos vs El Salvador - Lower.com Field, Columbus

(7:00 PM) Jamaica vs México - Estadio Nacional, Kingston

(7:05 PM) Honduras vs Canadá - Estadio Olímpico, San Pedro Sula

(8:05 PM) Costa Rica vs Panamá - Estadio Nacional, San José

Domingo, 30 de enero de 2022

(3:05 PM) Canadá vs Estados Unidos - Tim Horton Field, Hamilton

(5:00 PM) México vs Costa Rica - Estadio Azteca, Ciudad de México

(5:05 PM) Panamá vs Jamaica - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá

(6:05 PM) Honduras vs El Salvador - Estadio Olímpico, San Pedro Sula

Miércoles, 2 de febrero de 2022

(7:00 PM) Jamaica vs Costa Rica - Estadio Nacional, Kingston

(7:00 PM) México vs Panamá - Estadio Azteca, Ciudad de México

(7:30 PM) Estados Unidos vs Honduras - Allianz Field, St. Paul

(8:00 PM) El Salvador vs Canadá - Estadio Cuscatlán, San Salvador