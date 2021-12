Los ocho enfrentamientos entre los 16 clubes participantes se llevarán a cabo del 15 al 17 de febrero (partidos de ida) y del 22 al 24 de febrero (partidos de vuelta).

Los cruces para los octavos de final y el camino de cada club hacia la final fueron determinados en el sorteo oficial del miércoles, 15 de diciembre.

La edición 2022 de la SCCL continuará jugándose en un formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta en todas las rondas de la competencia.

El calendario para los partidos de octavos de final de la SCCL 2022 es el siguiente:

OCTAVOS DE FINAL - PARTIDOS DE IDA

Martes, 15 de febrero de 2022

(7:00 PM) Cavaly AS (HAI) vs New England Revolution (USA)

(7:00 PM) Santos de Guápiles (CRC) vs New York City FC (USA)

(9:00 PM) Santos Laguna (MEX) vs CF Montreal (CAN)

Miércoles, 16 de febrero de 2022

(5:00 PM) CD Guastatoya (GUA) vs Club León (MEX)

(8:00 PM) Forge FC (CAN) vs Cruz Azul (MEX)

(9:00 PM) Deportivo Saprissa (CRC) vs Pumas UNAM (MEX)

Jueves, 17 de febrero de 2022

(7:00 PM) Comunicaciones FC (GUA) vs Colorado Rapids (USA)

(9:00 PM) FC Motagua (HON) vs Seattle Sounders FC (USA)

OCTAVOS DE FINAL - PARTIDOS DE VUELTA

Martes, 22 de febrero de 2022

(6:00 PM) New England Revolution (USA) vs Cavaly AS (HAI)

(8:30 PM) CF Montreal (CAN) vs Santos Laguna (MEX)

(9:30 PM) Club León (MEX) vs CD Guastatoya (GUA)

Miércoles, 23 de febrero de 2022

(6:00 PM) New York City FC (USA) vs Santos de Guápiles (CRC)

(6:30 PM) Colorado Rapids (USA) vs Comunicaciones FC (GUA)

(9:30 PM) Pumas UNAM (MEX) vs Deportivo Saprissa (CRC)

Jueves, 24 de febrero de 2022

(7:30 PM) Cruz Azul (MEX) vs Forge FC (CAN)

(7:30 PM) Seattle Sounders FC (USA) vs FC Motagua (HON)