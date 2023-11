Cocli Salgado, el pulidor del talento de Honduras: Uno casi se retira

Para uno es una gran alegría porque tomé una gran decisión al momento de seleccionarlo porque con todos los jugadores que tenía en las reservas fácilmente le pude haber dicho que no. Ocho años después no nos arrepentimos porque le dimos una gran persona a la sociedad y un gran futbolista al Olimpia y al país.

¿En qué otras posiciones ve que pueda desempeñarse Jorge en buen nivel?

Definitivamente Jorge solo puede jugar por adentro, o sea en las tres posiciones de adentro jugando como armador, mixto o contención. Él es para esas posiciones porque es un eje.Pedro Troglio dijo que Jorge Álvarez es el mejor mediocampista de Honduras ¿qué opina?Si el profe lo dice es así porque él lo ha dirigido y potenciado en los últimos años, Pedro le ha dado muchas herramientas para que se desarrolle mejor.

¿Qué episodio no olvida usted de Jorge Álvarez?

Jorge tiene una virtud, nunca, pero nunca, mientras estuvo en las reservas le conocimos un episodio de indisciplina. Siempre fue un chico modelo y actualmente que lo vemos en Olimpia en la Selección Nacional tampoco se la ha conocido alguno. Estamos hablando de un jugador que debe ser referente para todos los futbolistas del país.

Ahora bien usted en esta convocatoria tiene una gran cantidad futbolistas que pasaron por sus manos ¿qué representa para ustedes?

Es una gran satisfacción. Tuve a Alberth Elis, Antony Lozano, Alex López, Edrick Menjivar y te contaré que también estuve con Joseph Rosales en una academia cuando era pequeño en el barrio Buenos Aires. Lo que pasa que a mí no me gusta resaltar esas cosas porque es un deber que tenemos cuando decidimos meternos a esto, el objetivo es darle buenos jugadores al país. Gracias a Dios son muchos.

Prácticamente usted tiene nutrida a la Selección ¿recalquemos los jugadores que hoy están?

Edrick Menjivar que me lo traje de 14 años de Roatán, Choco Lozano que lo identificamos de Platense Jr, Alberth Elis estaba sin contrato en las reservas del Real España, Joseph Rosales antes de irse a Panamá, los de Olimpia; Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, José Mario Pinto y Carlitos Pineda, también Alex López, a él me tocó hacerlo debutar como portero porque no tenía portero suplente en un partido de las reservas. Son historias que tienen cada jugador. Incidí como en 10 de estos chicos.Sobre los ‘cuatro fantásticos’ profe ¿qué me puede decir?

Son muy buenos todos y Edwin, Pinto y Carlitos van por el mismo camino de Jorge, aunque todos tienen estilos y características muy diferentes en su juego, eso sí, todos de gran calidad.