Clayvin Zúniga habla del duelo goleador con Agustín Auzmendi

Su regreso al fútbol nacional luego de muchos años jugando en El Salvador e India, Clayvin Zúniga está convencido que seguirá trabajando para cosechar victorias y más goles.

“Hace días vengo trabajando para hacer goles, he aprendido de todos mis compañeros. Me siento contento por los frutos que he estado cosechando”.

EL DUELO

Zúniga respeta lo hecho por Auzmendi en el campeonato y si juega o no, elogió a la plantilla de su rival. “Siempre trato de aportar al grupo, estamos empatados ahí. Él ha hecho un buen torneo y lo felicito por eso, yo estoy tratando de hacer las cosas cada día mejor”, apuntó.

“No creo que ellos depandan de un solo futbolista, tienen muchos jugadores”.

Zúniga sabe que los olanchanos tienen otras piezas claves como Mario Martínez, Christian Altamirano, Reinieri Mayorquín, Ángel Villatoro, Ovidio Lanza, Erick Andino, entre otros.

“Es un rival bastante duro, con jugadores que marcan diferencia dentro de la cancha, pero nosotros sabemos lo que tenemos, lo que podemos dar y vamos a apostar por un buen juego. La localía siempre hay que aprovecharla, será una linda tarde para dar ese primer paso e ir allá y hacer un juego inteligente”.