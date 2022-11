Luis Palma da su favorito en Qatar, futuro y ¿qué pasa con Edwin?

El ‘Bicho’ se encuentra en Honduras aprovechando sus vacaciones para estar cerca de los suyos. “Siempre que tenga libre voy a regresar a mi país sin dudarlo porque eso me motiva y me da felicidad. Es hermoso venir a ver a mi familia”, contó Palma.

He visto muy pocos la verdad, pero los que he alcanzado a ver han estado muy buenos y mediante se vayan dando las siguientes rondas va ir mejorando el nivel del torneo.

Con eso te das cuenta de que si hay calidad, entonces, por qué no seguir trabajando y haciendo más microciclos con esa misma gente. Soy una persona que es fiel creyente que el buen trabajo te premia. Me gustó lo que mostraron los muchachos y dije bueno hay buen material y sumándonos con respeto los legionarios podremos armar un gran grupo para lo que viene.

Anécdotas fuera del fútbol. No, yo me enfoque más en mi trabajo. Pero lo que si te voy a decir es que en mi mente dije que estamos muy lejos de igualarnos al nivel de ellos, ahora que estoy jugando afuera te lo puedo decir, comenzando desde el nivel de las canchas. Te digo que si trabajaran en esa situación no solo yo estuviera en Europa porque talento hay de sobra y muchas estuvieran allá. Yo ese día salí dolido porque a mí no me gusta perder. Muchos me atacan diciendo que yo en la selección no puedo dar ni un pase, pero esto es fútbol, nadie se quiere equivocar. El día que a mí me vuelvan a llamar yo nunca voy a decir que no a la selección.

Honestamente, si te pones triste por el pasado nunca vas a avanzar. Yo lo tomo como una motivación más al nuevo proceso que pueda venir y mentalizarse en que ya no podemos regalar nada, una selección como Honduras con los grandes jugadores que ha tenido y que hoy tiene solo nos falta confianza y meterle un poco más. Somos una buena camada de jugadores y para el 2026 no hay margen de error.

El entrenador me ha tenido una gran confianza. Él siempre me dice que tengo un gran talento y que todo lo que me proponga está en mi mente. Me pide que siempre esté enfocado.

Pensé voy a salir con todo en estos partidos antes del parón y gracias a Dios que me dio la oportunidad de marcar cuatro goles en dos partidos y eso me da un empujón para seguir por el mismo camino y seguir demostrando aquí en Europa que en Honduras hay talento. Quiero seguir abriendo puerta para más compañeros.

No me di cuenta de eso y no me gustaría hablar del tema para evitar problemas con mi club.

A mí me costó porque venía del fútbol hondureño que es un poco más pausado. Con mucho respeto, por ejemplo, con el tema de los árbitros paran mucho el juego en la Liga Nacional y allá (Europa) el ritmo es mucho más rápido, los árbitros te dejan jugar, no te cantan faltitas, la velocidad y los esquemas tácticos son muy importantes.

Creo que han sido muy beneficiosos los esfuerzos extras, yo muchas veces trabajo por aparte, no es que estoy dos horas antes del entreno, pero si minutos antes y si me toca hacer gimnasio lo hago, o alguna revisión médica la hago. Soy de los últimos en irme.

La verdad que no sabía hasta que lo vi en el Diez y también el equipo me dieron una información que después de nueve años un jugador del Aris volvió a marcar un triplete todo esto me hace sentir muy honrado y motivado a seguir trabajando. Lo que me está pasando nos está haciendo muy bien a mi familia y a mí porque estoy representando de una buena manera a Honduras en el exterior.

Sí, nos llevamos bien. Siempre nos saludamos es muy alegre. Yo hablo con él aunque no sé mucho inglés, pero lo entiendo, me dice que juegue simple, que me meta al área y busque marcar goles y son consejos que a uno se le quedar. Con él hemos jugado en el Arsenal en FIFA.

Ya dio un gran paso, pero todo futbolista quiere seguir en ascenso, ¿dónde se ve en unos años?

Quiero trabajar y disfrutar porque me quedan muchos años de contrato (hasta 2026), pero siempre he dicho que para mí la Premier League es la mejor del mundo. Me considero un niño, de 22 años, que sueña muy grande. Me gustaría jugar ahí. Soy de los que se levantaba a ver al Manchester City y United en las mañanas, es una liga vistosa y muy aguerrida.

Recuerdo que le costó debutar cuando llegó al Aris y algo similar le está sucediendo a Edwin Rodríguez, ¿a qué se debe?

Todos me preguntan por Edwin, pero él entrena bien, se esfuerza, hace gimnasio, él trabaja, lo que sucede es que en el club tenemos seis extranjeros y en lista solo se pueden llevar cinco. El técnico es el que decide quien si va.

¿Usted qué consejos le ha dado?

Yo le digo que su momento va llegar y cuando suceda que la rompa porque la calidad la tiene, todos sabemos la calidad de Edwin, en un tiempo muy cercano le va tocar debutar y tengo la seguridad que la va romper.

¿Ha escuchado buenos comentarios sobre él entre los compañeros o cuerpo técnico?

Sí, es más lo apodan ‘Pinki’ allá, una vez le dije así porque en la selección así lo llamamos y todos se quedaron con ‘Pinki’, jajaja. Todos los comentarios sobre el tipo es que juega bien, que maneja muy bien ambas piernas, los comentarios son buenos, no crean que lo atacan o algo por el estilo. Siempre juega en los colectivos.¿Cómo lo ve usted que pasa de cerca con él? Siempre se le ve alegre, él es consiente que en su momento va tener minutos.

¿Ve en Grecia una nueva ruta para el futbolista hondureño?

Muchas veces he escuchado comentarios que el fútbol griego no es la gran cosa, me han dicho ahí te vas ir a perder, pero lo cierto es, que estamos a años de la liga griega. Hay muchos equipos históricos que han hecho buenas actuaciones en la Champions League y Europa League. Grecia es una vitrina para dar el salto a otra liga o así lo tomo yo.

¿Ha escuchado de más hondureños que puedan ir por allá?

Hace poco me dijeron que hay una posibilidad de que German ‘Patón Mejía pueda venir, pero no me dijeron a qué equipo exactamente. Ojala se le dé y nos enfrentemos.¿Ha sugerido a jugadores con personas allá?Más que todo cuando Rodríguez venía para el Aris, el presidente me preguntó por él y yo le describí sus características.

Luis, el Vida no volvió a ser el mismo desde el último torneo que usted jugó con ellos. ¿A qué cree que se deba?

Bueno no quería hablar del tema porque después dicen que uno la tiene contra ellos, pero pienso que fue un error haber separado al profesor Fernando Mira. No veo correcto lo de cambiar un técnico en plena temporada.

¿Vimos un tweet suyo luego de que quedaron fuera del repechaje, ¿hay jugadores que no sienten la camisa?

Sí. Muchos no sudan la camiseta como deberían, tal vez, porque no son de la casa y no han visto al Vida peleando un descenso. A mí eso me molesta mucho porque estuve luchando en la institución desde el 2016, me duele no ver al equipo en liguilla porque todos estos años éramos uno de los fijos en esa instancia. Espero el presidente Luis Cruz tome cartas en el asunto y que se puedan enmendar los errores.

¿Aún falta mucho para su retiro, pero te gustaría hacerlo en el Vida?

Eso ya está escrito en piedra. Me encantaría finalizar mi carrera futbolística en el Vida porque fue el lugar que me vio crecer, me dio la oportunidad de mostrarme y así expresaría mi agradecimiento.