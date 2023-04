Entrenador del PSG rompe el silencio tras ser acusado de racismo

Julien Fournier, que salió del Niza en julio de 2022, afirma por su parte no estar implicado en la difusión del correo, aunque no parece negar su existencia.

“Me dijo que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad y que no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”, habría señalado Galtier , según escribió Fournier en el correo. “Me mostró su voluntad de cambiar en profundidad el equipo precisando que quería limitar al máximo el número de jugadores musulmanes”, añadió.

Este mensaje escrito al final de la temporada pasada, que la AFP no pudo autentificar, denuncia unas palabras discriminatorias de Galtier en relación a una parte del vestuario del Niza, en las que habría aludido a sus orígenes y su religión.

“Estoy muy sorprendido por las palabras que me han atribuido y que han sido transmitidas por algunos de manera irresponsable, me golpea en lo más profundo de mi humanidad”, señaló el técnico, que recibió el “apoyo” del PSG este viernes.

- ‘Criado en la diversidad’ -

“Soy un niño criado en un barrio de protección oficial, en la diversidad, formado en el respeto a los otros, sin importar su origen, su color y su religión”, explicó Galtier este viernes.

“Toda mi vida de hombre ha estado basada en la preocupación por compartir y vivir con los demás, no puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se ensucien de esta manera”, continuó.

El PSG, líder del campeonato francés, juega un partido clave en la carrera por el título el sábado contra el Lens, segundo a seis puntos.

“No he hablado con mis jugadores de este tema, pero me han dado la mejor de las respuestas con su entrega total en las sesiones de entrenamiento”, señaló Galtier.

“Ha sido difícil, muy duro evidentemente, pero me he refugiado en el trabajo. Los momentos pasados con los jugadores me han permitido olvidar lo que se ha dicho”, concluyó.