Escándalo en Francia: Acusan a entrenador del PSG de racismo

El entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, está metido en un gran escándalo en Francia tras haber sido acusado de racismo contra sus jugadores.

Según la información del periodista Romain Molina en el programa ‘After Foot’ de ‘RMC Sports’, el ex director deportivo de la entidad de la Costa Azul, Julien Fournier, habría acusado a Galtier, mediante un correo electrónico.

“Has construido un equipo lleno de escoria, solo hay negros, y la mitad de tu equipo está en la mezquita el viernes por la tarde”, cuenta en ese mensaje Fournier que le dijo Galtier durante la temporada 2021-2022.

“Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo ‘puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho’: Una vez que su agente/hijo se marchó, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era verdad. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”, detalla el correo que habría enviado Fournier.

El propio Fournier, quien abandonó el Niza a finales de 2022, aclaró en el periódico Nice Matin que él no está detrás de esa filtración de información, aunque sin desmentir el contenido del correo.

Hasta el momento, ni el Niza ni el propio PSG se han pronunciado sobre esta polémica.

Sin embargo, según informa RMC Sports, el conjunto parisino abrió una investigación para esclarecer las palabras de su entrenador cuando estaba en el Niza.

El futuro del estratega puede tener un giro inesperado, ya que la institución piensa en despedirlo por sus declaraciones racistas en agosto de 2021 de confirmarse toda la información.