Casemiro y el duro momento de su marcha del Real Madrid: “Entré y estaba llorando”

Mánchester, Inglaterra.

Casemiro no olvida lo que fue su exitoso paso por el Real Madrid. Y en ese contexto, el brasileño se mostró muy feliz por la clasificación del equipo merengue a las semifinales de la UEFA Champions League tras ganar en penales al Manchester City. El centrocampista brasileño vive su segunda temporada en el Manchester United con nostalgia de su pasado blanco y en una entrevista con el programa ‘El Chiringuito de Jugones’ ha revivido su mejor época como futbolista de la ‘Casa Blanca’. Casemiro atendió a Edu Aguirre de ‘El Chiringuito de Jugones’ en su casa y habló de su nueva etapa en Mánchester, el pase del Real Madrid en el Etihad Stadium, su marcha del club blanco y muchas cosas más.

El centrocampista brasileño respondió a todo y confesó que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, le quería tanto que incluso lloró cuando entró a su despacho para despedirse de él.

El ADN del Real Madrid

“Es difícil explicarlo. Es un equipo que se transforma en la Champions. Tiene ese punto de estrella: el balón de Haaland que da en el larguero y sale... es algo increíble este equipo en la Champions. El ADN es ganar. Si tú ganas solo la Liga, ¿por qué no has ganado la Champions? Es así. La exigencia no te agota, se disfruta. Hay que apretar siempre. Es lo que es jugar en el Madrid, esa presión todos los días”.

El Manchester City-Real Madrid

“Sufrí como madridista. Claro que el Madrid pasó pero sufrí por el Madrid. Ya lo sabía, el City tiene jugadores muy buenos y un entrenador increíble, que sabe a lo que juega. El Madrid defendió, defendió y defendió. Me alegro mucho por mis ex compañeros”.

Su vida en Inglaterra

“Todo va muy bien, todo perfecto. Increíble la Premier, es muy bonito jugarla. La adaptación de la familia también va bien... todo genial”.

Cristiano Ronaldo y Messi

“Hemos disfrutado y no nos damos cuenta, lo que hizo Messi, lo que hizo Cristiano. No valoramos mucho lo que hizo Cristiano en el fútbol y lo que está haciendo, el año pasado hizo 50 goles. ¿Qué vas a decir de un jugador así?”.

Mbappé, el mejor del mundo actualmente

“Mbappé es uno de los mejores de este momento, si no el mejor del momento. Muy rápido, muy inteligente. Tiene una zancada, es un bicho dentro del campo. Me recuerda mucho a Cristiano. Está dentro del campo, pero está con peligro de gol. Cristiano era así, está oliendo el gol. Tienes que estar preocupado porque va a hacer gol. Cris no estaba bien, pero se notaba que iba a marcar. Eso son jugadores estrella y Mbappé tiene eso. Contra el Barça el otro día no hizo un buen partido, acaba y se va con dos goles. Tú lo hueles en el campo”.

Su salida del Real Madrid

“Lo había ganado todo. No es que no fuera a seguir apretando, pero quería cosas nuevas. No me dejaron salir tan fácil, pero quería aprender un idioma nuevo, jugar en otra liga. El United se ha portado muy bien desde el primer día”.