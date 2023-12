‘El Pibe‘ Valderrama elogia a ‘Rambo‘ de León y le hace una petición

“Para mí es un placer, a Julio gracias por la invitación, a esto no le llamo una despedida sino un homenaje a un grande del fútbol mundial. Ustedes los hondureños deben de estar orgullosos de esta generación, histórico. No es fácil ir a un Mundial, a nosotros nos pasa también, no vamos seguidos, vamos de vez en cuando”, dijo.

“Cuando Julio me invitó le di las gracias y le dije “voy” porque el fútbol para mí es pasión, para todos nosotros porque empezamos desde niños y en situaciones diferentes”, agregó.

El colombiano invitó a todos los capitalinos para que lleguen al estadio. “Es un honor estar con esta generación, con estos históricos, hago una invitación para que llenen el estadio, le digo a Julio que no se vaya del fútbol, esto es una pasión, a él le invito que siga, que siga enseñando, tiene calidad, no solamente como jugador, sino como persona. Los jugadores como Julio uno siempre quiere verlos vinculado al fútbol”, expresó Valderrama.

“Este lindo homenaje es para llenar el estadio, ahí está Julio para que se divierta. Muchas gracias hermano, para adelante, aquí estamos todos, te admiramos, te respetamos, los cracks siempre son cracks. Mañana le toca”, concluyó su discurso.