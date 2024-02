Costly se sincera: el equipo de la Premier con el que soñaba jugar

Es que nunca me retiré, yo era parte del equipo, ahora volví, renové contrato por un año más porque obviamente me siento mejor de las lesiones. Viene el torneo definitivo, esperamos tener la posibilidad de ascender a este equipo. Lógicamente, voy de a poco porque tengo miedo de recaer de la lesión, pero vamos bien, quiero aportarle a este equipo la sabiduría y experiencia adquirida a lo largo de nuestra carrera. Si me toca jugar lo haré con profesionalismo, vamos con todo.

Me siento bien, de hecho ya había estado en el equipo, pero no había jugado por una molestia en el gemelo. Estoy muy contento de estar entrenando con mis compañeros, quiero aportar mi experiencia día a día.

¿Estás satisfecho con tu carrera, has cumplido todos tus sueños?

Sí, me siento contento por lo que he hecho, obviamente que quería un poco más, jugar en otros equipos, cumplir otros sueños que tuve desde niño, pero a estas alturas quejarse no es bueno, entonces solo me toca seguir disfrutando lo que he conseguido. Como todo en la vida, a veces fallamos en algunos aspectos y acertamos en otros, pero me siento contento con lo que hice.

¿En qué otro equipo entonces te hubiera gustado jugar?

Mi sueño de niño fue jugar en el Arsenal de Inglaterra, pero no se me dio, no se me cumplió. Es uno de los mejores equipos del mundo, de los mejores preparados, ahorita anda muy bien con el técnico Mikel Arteta. Ese equipo me gustó desde que jugaba ahí el delantero francés Thierry Henry.

Si en el mejor momento de mi carrera hubiera tenido la oportunidad de jugar ahí, hubiera sido lo máximo.

A tus 41 años, ¿qué otra asignatura te quedó pendiente?

Quizá pude hacer algo más con la Selección. Siempre recuerdo ese partido del Mundial de Brasil 2014 en el que anoté un gol, íbamos ganando a Ecuador, pero al final perdimos. Considero que ese juego tuvimos que haberlo ganado, pero a estas alturas no se puede hacer nada ni cambiar nada.

No se le puede quitar mérito o valor a lo que hacías en tus equipos, ¿pero cómo hacías para transformarte en tus actuaciones en la Selección Nacional?

Es que yo daba todo, siempre daba lo máximo, como cualquiera que llaman a la Selección, era mi inspiración jugar en la Selección y se me cumplieron las metas y los sueños, como ganar en el estadio Azteca, el aztecazo, clasificar y jugar un Mundial.

Jugar aquí en Honduras con la Selección era lo máximo, en aquel momento nadie le iba a decir no a la Bicolor. Manteníamos un ambiente muy bonito y sano, había jugadores referentes como Carlos Pavón, Amado Guevara, Dani Turcios y Noel Valladares, entre otros, yo solo tuve que dar lo máximo profesionalmente.