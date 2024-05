Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya en zafarrancho: “Pinche mari...”

Todo sucedió cuando el promotor estaba hablando frente a los medios de comunicación, tiempo que aprovechó para recordar el conflicto que tiene desde hace tiempo con el originario de Guadalajara, Jalisco, al cual no dudó en ofender y pedirle que lo respetara.

Mientras el Golden Boy leía el texto que tenía preparado en inglés, Canelo no dudó en responderle en español: “Tienes que leer cabrón. Te lo escriben para decirlo, cabrón”.

“Tienen que escribirle lo que tiene que decir éste pinche mari..., cabrón. ¿Qué no escribes, pendejo? ¡Tú no escribes nada, cabrón! ¡Tu no haces nada! Eres un pend..., eso eres. Eres un pend..., cabrón ”.