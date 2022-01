Bryan Róchez: “Espero poner en práctica con la selección lo que he aprendido en Europa”

Bryan Róchez es uno de los hombres del gol en la Selección de Honduras. El delantero del Nacional de Madeira de Portugal quiere romper su sequía con la “H” y regalarle una alegría a la afición hondureña

En conferencia de prensa previo al entrenamiento de este martes donde Honduras se prepara para encarar los juegos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, Róchez ha dicho que desea marcar.

Asimismo, prometió entrega, la misma que muestra cada vez que sale a las canchas en Portugal, donde se ha convertido en el goleador histórico de su club.

“Contento otra vez por poder estar aquí en la selección, la competencia siempre ha estado y gracias a Dios que estoy aquí y ahora a competir”, comenzó diciendo.

“Siempre me he preparado fuerte durante los entrenamientos desde que he estado en mi club. Es la base y el trabajo por el cual estoy aquí y por la experiencia que te dan los partidos. He venido jugando en mi club y espero poner en práctica con la selección lo que he aprendido en Europa”, aseguró el delantero.

Bryan Róchez sabe en qué se está fallando y prometen trabajo para solventarlo.

“Ser más finos a la hora de definir las jugadas, tener más comunicación con los compañeros y estar concentrados los 90 minutos porque hasta que el árbitro no pite, el juego no ha acabado. Eso es una lección de vida y hay que aprender de eso”.

Preguntado por la motivación extra que trae por haberse consagrado como el mejor goleador del Nacional en toda la historia, expuso: “Espero aportarle mi alegría mi trabajo con mis compañeros, espero aprender de ellos y eso me sirve a mi y al grupo que es lo más importante”.

“Siempre me he caracterizado por luchar cada pelota y esforzarme para ir por todas las pelotas para poder hacer el gol que es mi fuerte”, dijo cuando se le consultó el porqué su cambio cuando jugaba en su equipo y en la selección.

Luego añadió. “Aquí en la selección trato de poder hacer lo mismo, pero hay situaciones, tipo formaciones, compañeros nuevos, que es muy diferente porque no juego todos los días y no entreno con mis compañeros aquí todos los días y eso pasa factura, pero todos hacemos lo suyo, espero esta semana se pueda dar el entendimiento con mis compañeros y aportarle a la selección”.

Para concluir, cerró hablando de los rivales que nos han pasado por encima. Róchez lo explicó en palabras simples.

“No creo que hayan sido superiores a nosotros pero ellos sacaron el resultado que ha sido importante, tampoco es que se hayan hecho malos partidos. La concentración durante el juego es importante, ahora esto en el fútbol no sirve, tenés que estar 95 minutos concentrados pero de eso se aprende”.