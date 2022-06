El Olimpia quiere conquistar una nueva corona de campeón y para ello refuerza sus filas. Este día llegó al país Yan Maciel, volante brasileño que militó con el Águila de El Salvador.

Maciel se convierte en el segundo refuerzo de la temporada para los leones y mañana se otra a las órdenes de Pedro Troglio, quien comanda su grupo a la zona norte del país.

“Estoy contento por la oportunidad, agradecido con Dios y espero hacer grandes partidos, ayudar a mis compañeros a lograr los objetivos en grupo”, indicó.

El jugador brasileño confirmó que desde un principio le agradó la propuesta de vestir la camisa blanca de los merengues.

“De primera tuve el interés, sé de la grandeza de este equipo, no más estuvimos platicando para que las cosas se arreglaran de la mejor manera y al final se dio. Ahora vamos a pelear por esta camisa y dejar lo mejor de mí en cada entreno y partido”.

La presión en el Olimpia es muy grande y aún más para los futbolistas extranjeros, ya que los últimos no han logrado tener buenos desempeños en la casa blanca.

“Eso no me preocupa, yo estoy enfocado en hacer lo mío y se que me van a salir bien las cosas, trabajaré con seriedad y profesionalismo. No estoy pensando en lo que pasó con los otros extranjeros”.

Sobre sus condiciones futbolísticas. “Soy un volante ofensivo, me gusta manejar el balón, organizar al equipo ofensivamente y espero dar muchos pases de goles a mis compañeros, ayudar de la mejor manera que quiera el profesor”.

Y agrega: “También me gusta jugar por la banda derecha y enganchar a la izquierda, donde sea mejor para el equipo. La técnica y el poderío ofensivo en el tercio de la cancha es mi fuerte”.

Al momento de consultarle por el número de camisa que le gusta utilizar. “Eso no me importa, si, soy un 10, un volante ofensivo, pero lo que lleve en mi espalda no me importa, sí lo que lleve al frente que es el escudo del Olimpia. Si se da la oportunidad sí, (pedirá la camisa) pero no me preocupa”.

En lo que corresponde al conocimiento del plantel de jugadores del Olimpia. “Sé que tienen grandes jugadores, nacionales y eso es lo importante, ya que la liga se hace fuerte por eso. Me imagino que la competencia será muy grande y espero estar a la altura”.

También aprovechó la oportunidad para opinar del conocimiento sobre Pedro Troglio.

“Se que es un técnico campeón acá, todos los quieren, hizo un gran trabajo. Espero hablar con él hoy o mañana y empezar a trabajar de ela mejor manera”.

Maciel cree que existe una igualdad entre el balompié de El Salvador y Honduras. “Me imagino que es más aguerrido, capaz, pero no creo que sea mucho. El fútbol en Centroamérica se parece mucho”.

Y cerró enviando una promesa para los olimpistas. “Esperen un jugador motivado, profesional y que dejará todo por esta camisa. Estoy enfocado en hacer un gran trabajo para este equipo”.