Benguché cuenta el calvario que vivió en Suiza y su mensaje sobre Elis

¿Cómo se ha vivido estos días previo al clásico?

Muy bien, en esta semana sabemos de la responsabilidad que otorga el jugar un clásico, creo que lo hemos vivido muy intenso por lo sucedido el fin de semana pasado, pero estamos enfocados en un buen partido.

Toda la pretemporada esperando el pase, ¿cómo está futbolísticamente?

Estar en club, a pesar de todo lo sucedido, estoy alegre, contento y estoy enfocado en el partido que se ha vivirá el fin de semana y hemos hecho trabajos intensos para estar mejor en el partido.

¿Qué significa para ti jugar un clásico?

Muy bien, por ahí estamos tomando forma después de cinco meses sin jugar por una lesión, estamos volviendo de a poco, tratando de volver a agarrar más seguridad, más confianza, sabemos que será un partido difícil por lo bien que ha venido Motagua, será emocionante para todos.

¿Cómo ve la competencia en el ataque en el Olimpia y qué piensa del regreso Elis?

La competencia en Olimpia siempre ha sido grande, es muy competitiva, hay muy buenos jugadores. Con respecto a Alberth es una alegría muy grande, hemos entrenado con él sabiendo del golpe que tuvo y que fue muy grave, tanto para mí como para Olimpia.

¿Qué aprendizaje trae del extranjero y qué tan determinante Pedro Troglio?

Fue una lesión muy grave, nunca me había pasado algo tan determinante para sacarme de las canchas, el factor mental incluye demasiado, a pesar de todo es increíble. Con el profesor Troglio estoy contento, él sabía de mi situación cuando me lesioné, ya estando acá la idea era regresar, tenía contrato con el equipo. De hecho todavía tengo secuelas, estoy mejor, tratando de agarrar confianza, tratando de mantenerme en ese sentido y con muchas ganas del clásico.

¿Se ve siendo parte del 11 de Olimpia?

El equipo no se sabe, el clásico es distinto, por ahí se siente mucha responsabilidad. Y si me llegase a entrar de titular o de cambio daría lo mejor y a tratar lo mejor de mí.

¿Cómo se ha preparado mentalmente tras la debacle ante Victoria?

Sabemos que cada preparación de un partido es muy diferente, por ahí influye mucho que el clásico importante de nosotros y hay que mentalizarse porque el partido hay que jugarlo, hay que dar lo mejor, por ahí tuvimos un mal partido, pero ya pasó.

¿Qué debe mejorar Olimpia para sacar adelante el clásico?

Hemos trabajado mucho la presión, muchos movimientos para saber cuando salir, cuando no, mantener un orden y más que todo la presión del equipo en ciertos puntos del partido.

¿Qué opina de la baja de Troglio en el clásico?

Está el profesor Reggi que también es muy entregado en lo que hace, tiene mucho orden, el plantel lo respalda como si estuviera el profesor Troglio.

¿Por qué no ha brillado en el extranjero?

Es bien curioso, en su momento me he preguntado, les compartiré que hubo una lesión que me saca dos o tres semanas de circulación, al final, no trato de protestar, no se da, esto se trata de seguir intentando, si un dado caso sale la oportunidad de salir de nuevo volvería a salir, se trata de seguir, de no darse por vencido, sé lo que soy, lo que se puede llegar a dar.