Bengtson tras el empate: “Lo importante es que no se perdió”

Jerry Bengtson volvió a ser importante para Olimpia en una final de la Liga Nacional, ahora ante los Potros de Olancho FC.

El atacante de los blancos sacó sus valoraciones sobre el 2-2 ante Olancho FC, que empató en el último minuto con un gol de cabeza de Agustín Auzmendi.

Para Jerry Bengtson, el no haber perdido fue importante de cara al compromiso de vuelta el domingo en Tegucigalpa.

"No es malo porque ir perdiendo, después remontarlo y por ahí el equipo es normal que se vaya encima, están en su casa. Nosotros lo queríamos mantener ahí con el resultado, pero no se pudo, pero lo más importante es que no se perdió, llevamos una buena ventaja, vamos para nuestra casa, con nuestra gente y allá nos vamos a hacer fuertes", comentó Bengtson.