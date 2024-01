¿Bengston es opción? La reacción de Rueda tras derrota de Honduras

Rueda no descartó que para la batalla rumbo a la Copa América, el veterano goleador del Olimpia, Jerry Bengston, sea convocado ante la ausencia de presencia ofensiva, sumada a la baja del Choco Lozano por sanción.

Sensaciones tras la derrota

“Creo que nos sorprende con esa situación que desequilibra el marcador y crea acciones que nos complica. Saco conclusiones importantes y lo mejor que se pudo hacer en la reunión, los tres días de entrenamiento, la vinculación de seis hombres nuevos es lo positivo de este partido”.

¿Por qué hubo un cambio tras drástico entre un tiempo y el otro?

“Creo que influyó mucho el penal porque cambió el partido desde el punto de vista estratégico, ellos tomaron confianzas, antes del 0-1 tuvimos acciones y allí radica todo, no hay misterios. También tuvieron más espacios porque tuvimos que salir porque es un equipo con mucha técnica, con buen nivel, un rival que tiene grandes virtudes y tal vez no es del gusto nuestro y por eso nos desnudaron”.

Las enseñanzas que lo dejó este partido

“Hay varias lecturas que pueden sonar a disculpas, pues hay jugadores que vienen de la Liga hondureña que no han iniciado actividad y hay jugadores que vienen con poco entrenamiento, sin partidos de preparación y suele suceder. Ese tema se dio en un entrenamiento, lo corregimos y se repitió y de allí se dio el factor psicológico. Nos duele perder porque uno no quiere hacerlo ni en entrenos porque no queremos perder la confianza en nuestro pueblo y nos han dado una lección dura para seguir creciendo”.