¿Tensión? Bellingham sube foto con Mbappé y Vinicius: Rodrygo responde de mala forma

Jude Bellingham subió una imagen en la que aparece él junto a Kylian Mbappé y Vinicius , dejando muy en claro que son las tres máximas figuras del equipo blanco y dejando por fuera a Rodrygo Goes .

El temor a los roces internos y peleas de egos es latente en el equipo merengue por tener tantas estrellas mundiales en un mismo camerino y en las oficinas de la ‘Casa Blanca’ no quieren que este proyecto ganador termine destruido por esas razones.

Una publicación que no pasó desapercibida para Rodrygo, pues la respuesta del delantero brasileño no se hizo esperar y fue contundente, dejando otro mensaje para que no se olviden de él.