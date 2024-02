Beckeles le contesta a Marcelo Santos y esto dijo de Diego Vázquez

"Cada quien tiene su punto de vista y puede decir quién llega bien, al final es un clásico, quizás se nos ha complicado un poco más, pero es un torneo donde hay descenso, me ha tocado pelear descenso en otro equipo y sé que los torneos son más complicados y no todo el tiempo se gana, hay tres resultados, pero no quiere decir que cuando pierdes sos el peor ni cuando ganas eres el mejor ni cuando empatas es que las cosas anden mal. Al final siempre es bueno corregir, cuando no has perdido y te mantienes cerca del primer lugar creo que las cosas están bien", explicó Beckeles .

Beckeles tiene opciones de jugar este clásico ante Motagua, tomando en cuenta que Julián Martínez podría aparecer como contención, pero no quiso dar detalles.

"No sabemos todavía, Troglio no ha dicho, pero el que juegue lo hará bien, importa la institución y el equipo", comentó.

Por último, al experimentado defensa de Olimpia le preguntaron sobre la protesta que hizo Diego Vázquez, quien se presento a la conferencia de prensa con la boca tapada y pidiendo libertad de expresión. Beckeles soltó su opinión.

"La Diegona es un personaje, pero creo que cada quien merece respeto, ustedes como periodistas merecen su respeto, nosotros como jugadores, los árbitros, todos se merecen un respeto. Cada quien puede equivocarse o no, cada quien puede tener la verdad, pero muchos niños nos miran, hay que saber comportarnos, al final esto es para que todo el mundo se enfoque en que esto es fútbol, no empezar a enfocarse en esto y lo otro. Yo soy de las personas que no me gusta hablar u opinar de las consecuencias de las demás cosas, solo opino de lo que me corresponde, que es entrenar y ponerme a disposición del equipo. Después si sabes y te dicen que no hagas eso y lo haces, ¿quién se está equivocando más?", concluyó.