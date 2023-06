¡Barcelona rechazó a futbolista por jugar en selección de Concacaf!

Increíble pero cierto. El FC Barcelona en la era de Josep Bartomeu, rechazó a un destacado futbolista por pertenecer a una selección del área de Concacaf.

“El Barça se me acercó y me querían, pero el presidente Bartomeu no me quiso porque era canadiense. Me dolió en mis sentimientos en aquel momento y no pude fichar”, reveló sorpresivamente el destacado lateral Alphonso Davies, jugador que ha brillado en los últimos años en las filas del Bayern Múnich.