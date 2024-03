Barcelona clasifica a cuartos de Champions: Conoce sus posibles rivales

Los liderado por Xavi celebraron la clasificación, donde ganaron 3-1 ante el conjunto napolitano. Por parte del Barcelona anotó Fermín López (min. 15), Joao Cancelo (´17) y para finalizar la fiesta lo hizo el polaco Robert Lewandowski (´83). El descuento por parte de los de Nápoles lo hizo Amir Rrahmani (´30).

El sorteo de la Champions League se llevará a cabo este viernes 15 de marzo, donde se definirán los cruces de los cuartos de final en la Casa de Fútbol Europeo en Nyon (Suiza). Los hondureños tendremos que madrugar para poder ver en vivo el evento ya que será a las 5:00 am hora de Honduras.

Cabe destacar que en estas instancias del torneo, no hay restricciones de enfrentamientos para los cruces, por lo que no se descarta un clásico entre el FC Barcelona vs Real Madrid.

A falta de completarse los ocho equipos clasificados para la máxima competencia de clubes en Europa, los posibles rivales del Barcelona son el Bayern Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal y el Manchester City.

Este 13 de marzo, se completará la lista con los encuentros restantes entre el Atlético de Madrid vs Inter de Milán. Partido donde los italianos ganaron el partido de ida por la mínima de 1-0 ante los colchoneros.

Por otro lado, el Borussia Dortmund que se prepara para recibir al PSV, donde buscará el boleto a cuartos de final. En la primer batalla empataron (1-1) y dejaron la serie abierta para el partido de vuelta por los octavos de la Champions League.