Barcelona - Bayern Múnich: así vivimos la goleada del Barça en la Champions League

Min.82 ¡UFFF, QUÉ CERCA! Centro de Lamine Yamal para Lewandowski que no llega al balón. Era el quinto gol.

¡La ley del ex! Lewandowski no ha celebrado su gol por su pasado en el Bayern Múnich.

¡VAMOS CON EL SEGUNDO TIEMPO! No se reportan cambios.

Min.48 Error en la salida de Manuel Neuer, recupera Pedri que cede para Raphinha, el brasileño se la pasa a Lewandowski que no puede pegarle y lo bloquea la defensa.

Bueno, el que ha marcado es el Barcelona. Lamine Yamal pone un balón picado para Fermín que empuja a Min-Jae para ganarle la posesión, se queda con el balón, salva la salida de Neuer y Robert Lewandowski marca a placer. ¡Se cumple la ley del ex!

-----------------------------------------------------------------

LA PREVIA

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se enfrentará este miércoles a la historia, la suya personal como extécnico del Bayern Múnich, y también la del cuadro azulgrana, que tratará de derrotar a su ‘bestia negra’ en la tercera jornada de la primera fase de la Champions League en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Tras un arranque de temporada esperanzador, en el que el Barça marcha líder de LaLiga EA Sports y ha ganado diez de los doce duelos que ha disputado entre todas las competiciones, el cuadro catalán afronta una semana decisiva para medir la talla del equipo en las grandes citas, con el doble enfrentamiento ante el cuadro bávaro y contra el Real Madrid el próximo sábado.

Sobre el papel, no existe un rival más adverso que el Bayern. El balance de los azulgranas contra el conjunto germano es de dos triunfos, dos empates y once derrotas en quince partidos, pero los cinco duelos más recientes se han saldado con un pleno de derrotas y un marcador acumulado de 2 a 19 desfavorable al bando barcelonista, que no gana a su próximo adversario desde 2015.