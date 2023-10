Messi gana su octavo Balón de Oro: Así fue el minuto a minuto

---------------------------------------------------------------------------------

Suben los tres hijos de Messi para abrazar a su padre en el escenario. Precioso momento.

“He tenido mucha suerte, he estado en el mejor equipo del mundo, en el mejor de la historia, he podido ganar muchos premios individuales gracias a ello. Con Argentina he pasado muy malos momentos, pero nunca bajé los brazos para conseguir Copa América y Mundial, y por ello estoy orgulloso de no haberme rendido”, palabras de Lionel Messi tras ganar su octavo Balón de Oro.

