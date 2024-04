Auzmendi habla de Motagua y pelea por el título: “No nos comparamos con nadie”

Ya son cinco los empates consecutivos que suma Motagua en el torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional y la afición azul no salió muy contenta por el 1-1 de anoche ante Real España.

Asimismo, el delantero argentino dejó claro que no se comparan con ningún equipo en el presente campeonato y que solo piensan en ellos mismos.

Empate ante Real España

Las sensaciones no son buenas, creo que merecimos más, tuvimos las situaciones para poder llevarnos los tres puntos, al final no se dio, pero hay que seguir trabajando porque estamos en segundo lugar".

Cinco empates al hilo

Sin duda que hay que ocuparse, preocuparte también, pero más que nada ocuparte porque seguimos en segundo lugar, somos conscientes de que tenemos que seguir mejorando".

¿Por qué les está costando?

Creo que el equipo hizo un muy buen partido, tuvimos las ocasiones necesarias para llevarnos los tres puntos, pero no pudimos concretar, creo que el equipo hoy mejoró en comparación a lo que hicimos el sábado pasado en San Pedro Sula".

Volver al gol

Para un delantero siempre es muy lindo marcar, obviamente eso me pone contento, pero no me gusta tanto por el resultado".

Los pocos minutos que juega con su hermano

"Es muy lindo compartir con mi hermano, nos hubiera gustado compartirlo con triunfo".

La dupla con Rubilio

"Bien, creo que con cualquiera que nos toque jugar nos llevamos muy bien, sea con Rubilio, con mi hermano, nos llevamos muy bien todos, hay que seguir mejorando".

¿Cómo ve a Motagua en comparación con Olimpia, que es el campeón? ¿Ve con opciones al azul de pelear con el título?

"No, nosotros no nos comparamos con ningún equipo, nosotros somos Motagua, sabemos que tenemos que mejorar por nosotros para mejorar el rendimiento adentro del campo, pero no nos comparamos con ningún equipo".

La gente se impacienta

Ahora pensaremos en UPNFM, que es el próximo rival, se entiende el fastidio de la gente, por ahí no estamos haciendo los mejores partidos, obviamente la gente de Motagua siempre quiere ganar, más de local y nosotros lo entendemos, vamos camino a mejorar.