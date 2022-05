Ana Valladares es la única atleta centroamericana de 120 mujeres en clasificar para las semifinales regionales de Norteamérica, hecho que sin duda alguna representa un alto honor no solo para Honduras, sino también para la región.

En una entrevista a la revista BOXROX, la catracha dijo que: “Voy a competir con todo lo que tengo y apunto a uno de esos cinco lugares, ¿por qué no? No me subestimaré, pero tampoco me menospreciaré. Espero sorprender a todos los espectadores.