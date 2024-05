Arsenal supera al City y el título se define en la última jornada: Tabla

El Arsenal volvió este domingo al liderato de la Premier League y alargará el pulso con el Manchester City hasta la última jornada, después de vencer por 0-1 al Manchester United gracias a un tanto de Leandro Trossard.

Los de Mikel Arteta llegarán con opciones de título a la etapa final de la temporada después de sacar adelante uno de los partidos más difíciles de esta recta final de curso.

La visita a Old Trafford, pese a las especulaciones de que el United reduciría marchas para no regalar la cuarta Premier League consecutiva al City, fue complicada, especialmente en la segunda parte, y requirió que los ‘Gunners’ no bajaran la guardia para no despedirse ya del título.