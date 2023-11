Honduras-México: Choco Lozano se une y habla sobre la exclusión de Quioto

El jugador del Getafe de La Liga de España es muy claro en su comparecencia. “Hay un poco más de confianza en el grupo, pero no podemos comparar los rivales, México es una selección de las mejores del área y obviamente no será fácil. La confianza creció y nosotros estamos creyendo que podemos lograr un buen resultado”.

¿Presión o motivación jugar ante México?, le preguntaron. “Es motivación jugar con selecciones de tan alto nivel. Nosotros los jugadores tenemos claro que es una buena oportunidad para demostrar lo bien que se ha venido trabajando, tenemos capacidad y está demostrado que cuando nosotros le ponemos, los resultados vienen”.

Lozano expresó que al no estar jugando con el conjunto azulón, le pone mayor empeño a la bicolor. “Estoy enfocado totalmente en la selección, aunque no esté jugando en el equipo, eso me hace enfocarme en el doble en la selección. No es lo mismo venir con ritmo de partido a estar entrenando, pero creo que vengo mejor que la otra convocatoria”.

Finalmente habló sobre el caso de Romell Quioto. “No estoy muy informado de la situación, sé que el profe lo desconvocó, pero él es quien tomó la decisión, el profe Rueda considera que lo mejor fue eso entonces hay que respetar, al final el profe tiene mucha experiencia y mucha jerarquía y obviamente busca lo mejor para la selección”.