André Orellana pide disculpas y revela qué le dijeron ‘Patón’ Mejía y Troglio

”Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido, no es correcto para nada. Ya hablé con el profe Troglio y con ‘Patón’ que es un papá para mí”, empezó diciendo el jugador de 21 años.

¿Qué pasó por su cabeza tras la expulsión?

Pasó por mí que me había equivocado, y que mis compañeros no merecían eso.

Nos dice que se disculpó con ‘Patón’. ¿Qué se dijeron?

Germán Mejía me dijo que no pasaba nada, que él me quiere y que era parte del juego, que no pierda mi ADN y que siga trabajando, que tengo mucho para seguir creciendo. Y hablé con el profe también. Y bueno solo pedir disculpas a ambas instituciones, tanto al Marathón como Olimpia.