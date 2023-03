“Es una vergüenza”, André Marín al Atlas tras caer ante Olimpia

Y agregó: “Desde el año pasado que Seattle Sounders le ganó la final a Pumas no hacemos caso, no nos la creemos y pensamos que son meramente accidentes, pero no, es una realidad”:

“Los equipos de Centroamérica y de la MLS poco a poco y con todas sus limitaciones están mejorando y nosotros estamos en una zona de confort de la cual no queremos movernos”, continuó.