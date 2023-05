Ancelotti habla de su futuro en el Real Madrid tras la eliminación

El técnico merengue también negó que la derrota pueda poner en duda su continuidad. “Nadie duda (de mí), porque el presidente ha sido claro hace quince días”, zanjó Ancelotti, que también aseveró que lo que le haya dicho el presidente en privado no lo va a decir en rueda de prensa.

“Obviamente el planteamiento del partido no ha salido. No tenemos que hacer un drama, esta plantilla lo hizo muy bien el año pasado y este. No hemos tenido la capacidad de llegar a la final. Lo vamos a hacer mejor la próxima temporada. Esta derrota solo es un paso para intentar ser mejor el año que viene”.

Ancelotti insistió en defender a su equipo recordando que “esta plantilla ha ganado al City en una semifinal, esta año ellos han sido mejor, con esta plantilla se puede pelear por la Champions. Estamos ya enfocados en la próxima Champions”.