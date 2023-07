Ancelotti y su contundente respuesta sobre el fichaje de Mbappé

“No me molesta la pregunta. Solamente no la contesto”, dijo Ancelotti, que reiteró su confianza en sus actuales delanteros.

“Lo que tenemos es suficiente. Estamos completos enfrente. Los nuevos, Brahim y Joselu, han demostrado que pueden aportar en lo ofensivo”, señaló.

En el reporte de bajas, Ancelotti avanzó que la única ausencia volverá a ser el joven turco Arda Güler, que sigue sin debutar por molestias físicas.

También se mostró satisfecho con las condiciones del AT&T Stadium, una cancha candidata a albergar la final del Mundial de 2026 y cuyo césped generó numerosas críticas durante la pasada Copa Oro de la Concacaf.

“El estadio es fantástico”, afirmó. “El césped no es espectacular, pero se puede jugar un buen partido. Es un césped bueno. La pelota se mueve bien, no hay rebote. Si no jugamos bien, no es por el césped”