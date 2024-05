Alexis Duarte desde un centro de rehabilitación: “Me arrepiento haber probado drogas”

San Juan Pueblo, Atlántida, Honduras

En su mejor momento como futbolista, Alexis Duarte era un crack, el jugador con la ficha de más valor y el mejor pagado cuando formó parte del aquel Marathón dream team (equipo de ensueño). Con su clase gambeteó a cuanto rival se le ponía enfrente, sin embargo dos monstruos llamados alcoholismo y drogadicción le estropearon su promisoria carrera, le tiraron todo por la borda y de sus noches mágicas en la cancha pasó a sus pesadillas en la calle. En muchos tiempos ha intentado driblarlos, pero esos dos vicios lo han tirado al piso, “me han hecho tocar fondo, pero me voy a levantar, no quiero morirme en esta condición, sin embargo necesito ayuda de los que me quieren, de mis familiares y de mis amigos, por favor no me la nieguen, quiero salir de esto”.

Circulaba yo por la carretera CA-13 a la altura de San Juan Pueblo, Atlántida, cuando miré la imagen de un hombre caminando, cargaba un saco en su hombro derecho y sostenía otro en su mano izquierda. Era Duarte, quien vistiendo una camisa verde, sudada, y un short café, se dirigía a un centro de rehabilitación de este municipio en su intento de recuperarse, de escapar de esos dos males que lo han tenido atrapado y lo han sacudido como han querido.

Con pocas secuelas por todo el daño que le han causado el alcohol y las drogas, pero esta vez se ve más lúcido, con buena memoria e ideas coordinadas, aunque emocionalmente frágil.

RELATO DE SU VIDA: “ESTOY VIVO DE MILAGRO”

El “Sabueso”, como le apodaban cuando era futbolista, inicia la plática confesándose: “ya tengo nueve meses que no pruebo ese vicio maldito, esta vez tengo la convicción, la fe y la esperanza que cambiaré mi vida, lo necesito por mí mismo”. En un momento emotivo en el que le ruedan lágrimas por su mejilla le tiro una cortita, ¿qué te ha llevado a querer cambiar?, sin dudarlo responde: “el amor por mis cinco hijos, no los veo, pero los amo, siempre pienso en ellos. Una de ellas, Katheryn, vive en Sabá, se casó allá, pero cuando va para Tela me pasa saludando. Dos de mis hijos viven en Estados Unidos, uno de ellos arregló papeles y el otro nació allá”.

Luego relata: “vengo de una situación difícil, una mujer de la calle en Barrio Inglés en La Ceiba casi me mata, vi la muerte. Después de todo una negrita me lanzó dos turuncas que si me las hubiera pegado no estuviera contando esta historia. Estoy vivo de milagro. No quiero morir así”. El exvolante ofensivo exhibió su clase en equipos como Real España, Petrotela, Platense, Marathón, Vida, Deportes Savio y Real Maya. También lució la camisa de la Selección Nacional. Tiene la convicción que esta vez si está cerca la luz al final del túnel.

SU PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Cuando se le habla de su pasado le brillan los ojos, su presente es una lucha, una batalla, y su futuro mentalmente se lo imagina en sobriedad. “Le quiero decir a la gente que he dejado de beber, estoy persistiendo, Dios tiene el poder y ayuda a las personas a cambiar pero si uno no quiere cambiar nada está haciendo. Tenemos que dejar todo lo malo que hay en nuestra vida. Estoy consciente que uno tiene que poner de su parte para dejar la droga y la bebida”, comenta. Luego precisa: “la bebida y las drogas son los pecados que más se ven, pero hay muchos que no han bebido ni se han drogado sin embargo tienen otros pecados peores como robar, mentir y estafar”. Está poniendo de su parte y se mira fuerte espiritualmente, tiene la plena confianza que será Dios su escalera el cielo. “Yo no quiero morir de la forma en que he vivido. Estoy seguro que Dios me brindará su ayuda, Él siempre nos espera con los brazos abiertos a los que lo necesitamos y les pedimos auxilio”. Mientras se somete al tratamiento, el exfutbolista trabaja con algunos vendedores de frutas, verduras y pescado, no tiene un salario fijo, le pagan lo que el corazón les dicta. Alexis, ¿Crees que esta vez si ganarás este partido? “Ya lo voy ganando, 40 a 0. Me siento mejor, estoy bien recuperado. Aquí nos levantan a las cuatro de la mañana, nos bridan la palabra a las cinco de la mañana. Luego a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Ya a las 6 pm el centro se convierte en iglesia para que venga gente de afuera o vengan familiares de los que estamos internos acá”. En el centro El Mediador de un Nuevo Pacto para enfermos alcohólicos y drogadictos, el teleño se refugia para recuperar su vida normal. “Vine solo a buscar ayuda aquí, después de lo que me pasó en La Ceiba sentí que mi fin estaba cerca, sentí que había tocado fondo. Ya no consumía cervezas, no eran nada para mí, solo estaba consumiendo guaro”.

Relató que una vez despertó en una calle de Tela y lo primero que vio fue a su hermano mayor Leonel que con la cabeza desaprobaba su situación. “Recuerdo que mi hermano me dijo: pucha Alexis, como has quedado, tu lugar es la casa, allá tienes tu cuarto para dormir pero no tenés que estar bebiendo. Yo solo agaché la cabeza, pero no le dije nada a mi hermano porque en realidad tenía toda la razón”. Acepta que estaba destruido, “muchas veces uno cree que la familia le va a ayudar a uno a salir de esta situación pero son los que más utiliza el diablo para atacarlo a uno”. “No quiero que saquen en reportaje mis memorias que hice cuando ya voy a estar muerto, así que tengo el libre albedrío para saber elegir si entro por la puerta estrecha o por la puerta angosta. Yo quiero entrar por la angosta que es rumbo a la salvación”. ¿Cómo caíste tu al alcoholismo y las drogas? “En realidad por la clase de persona conque me relacionaba y que supuestamente yo decía que eran mis amigos”. Después reflexiona: “A mí no me interesaba el dinero porque me lo ganaba haciendo algo que a mí me gusta como es jugar fútbol. El tonto de Alexis de antes no miraba eso o no entendía eso. Cuando terminaba un juego en San Pedro Sula, yo me venía para Tela, lo que supuestamente eran mis amigos me estaban esperando en el restaurante Tío Jaime. Eran excursiones que llegaban de la colonia Sitraterco porque ellos sabían que yo tenía que llegar ahí, entonces yo comenzaba a consumir bebida y a regalar. Nos salíamos de ahí hasta otro día en la mañana. Prácticamente todo el dinero me lo gasté en bebida. Al principio solo consumía alcohol, rozaba la cocaína, pero después cuando me había tomado 12 o 15 cervezas en la cabeza la probé”. Tiene un mensaje impactante para los niños, “les quiero decir que busquen a Dios, que no consuman drogas. Yo estoy arrepentido una y mil veces de haber entrado a la bebida y por último hasta la droga”. No niega que para él todos estos últimos años han sido un sifrimiento, “yo regresé a Tela y estuve un año sin saber el día y la hora en que estábamos. Solo me interesaba saber si amanecía con un litro a la par mía. Todos los bolos de Tela hacían carnaval conmigo”.

Agradece a los verduleros de San Juan que le han echado la mano. “Yo aquí ando de verdurera en verdurera, en ese aspecto no tengo problema, soy bien conocido. Mi humildad me ha ayudado, cuando fui futbolista fui así, nunca cambié, ni cuando fui famoso. Siempre estuve consciente que la vida de vueltas y no sabe cuándo va a necesitar de esas personas”.

Aprovechó para pedirle ayuda a sus amigos y a sus excompañeros de equipo y de la Selección. “Me gustaría que colaboren con este centro que me está ayudando a rehabilitarme, aquí no tiene ayuda del gobierno con la alimentación. Necesito apoyo económico y alimenticio, que nos donen arroz, frijoles, maíz y spaguetti. Solo el 30 por ciento de los que estamos aquí pagamos la mensualidad. Siento que aquí estoy en el lugar indicado, correcto, solo tengo que poner el uno por ciento de mi voluntad para poder salir de esto”. Después fue específico al solicitarle ayuda a excompañeros como Amado Guevara y Carlos Pavón. “Si me responden esa ayuda será para todos los que estamos aquí porque yo así soy, si no ayudo a otro no soy feliz. Con Amado nos llevábamos bien, teníamos la misma personalidad en la cancha”. Entra en reflexión comentando que “estoy agarrado de Dios, Él no lo suelta, es uno que se suelta de Él”. Lamenta que su estado actual no le permite ni comprar un celular. “Aquí en el centro ya me permiten tener un celular, pero no lo puedo adquirir. Si alguien quiere ayudarme con lo que tenga voluntad me pueden llamar al número de teléfono del centro que es el 9889-6676”. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu carrera como jugador?, “lo que más recuerdo es la vez que le metí el gol al Olimpia jugando con Platense en aquella final de Copa que disputamos en San Pedro Sula. Fuimos campeones, los vencimos 2-1”. “También recuerdo el gol que le metí en México al portero uruguayo Robert Dante Siboldi en el Técnológico de Monterrey”, agrega.

Pese ha haber destacado, no está totalmente satisfecho con la carrera que tuvo. “Uno como jugador debe tener ayuda mental para saber dirigirse. Si comienzas a ganar dinero y mentalmente no estás bien entonces descuidas el fútbol”. Recordó que su destino era el fútbol mexicano, pero en el último momento se cayó el traspaso. “Yo iba para el Santos de México, Dolmo Flores y Juan Flores dejaron las puertas abiertas, pero cuando el directivo Luis Valle regresó, Platense ya había vendido mi ficha al Marathón”. Con nostagia recuerda que tuvo grandes compañeros de equipos como Juan Manuel Cárcamo, José Luis Piota, Wilmer Cruz, Milton “Chocolate” Flores, Daniel Uberti, Carlos Landa, Edi “Tibombo” Contreras, Emilson Soto, Marco Anariba, Richardson Smith, Carlos Pavón, Camilo Bonilla, José Luis “Pili” Aguirre y Marco Vinicio “Chacal” Ortega. Además fue compañero de Selección con Amado Guevara. “Con Pavón iniciamos el mismo día en el Real España, recuerdo que yo le pregunté, ¿niche y tú de qué juegas? Y él con unos ojos que si hubieran sido balas me mata, me respondió que jugaba de centrodelantero. Luego me preguntó qué posición jugaba yo y le contesté que de puntero derecho, antes se manejaba esa posición. Tres centros que hice yo, tres goles de Pavón. Luego de entrenamiento el profesor Flavio Ortega dijo que nos quedábamos los dos. Yo debuté a los 17 años”. Considera que tuvo grandes entrenadores, por eso no es capaz de elegir solo uno. “Me dirigió Flavio Ortega, Raúl Ortiz, Ariel Sena, Ernesto Luzardo y Héctor Vargas que era de mi mismo carácter, pero no insultaban a nadie, más bien motivan”. ¿Quién fue el mejor compañero como jugador con que compartiste?, “sin duda Carlos Pavón, él siempre tuvo un carácter especial, pero demostraba su clase en los equipos y en la Selección Nacional goleó, lo mismo hizo en los clubes”.